У ОРДО в день "виборів" не працює Vodafone
Неділя, 11 листопада 2018, 08:47
У неділю, день так званих "виборів" в ОРДЛО, на підконтрольній угрупованню "ДНР" території Донецької області відсутній зв'язок мобільного оператора Vodafone.
Про це "Новинам Донбасу" повідомили місцеві жителі.
В "міністерстві зв'язку ДНР" заявили, що зв'язок відсутній через пошкодження оптоволоконної лінії зв'язку між Донецьком і Луганськом.
Стверджується, що проводяться заходи щодо визначення місця пошкодження для подальшого проведення відновлювальних робіт.
Vodafone – єдиний український мобільний оператор, що працює на непідконтрольних територіях Донбасу.
Раніше у так званій "ЦВК ДНР" заявили, що на "виборах" "глави і депутатів парламенту" розпочали роботу всі 408 виборчих дільниць.