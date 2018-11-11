У ОРДО в день "виборів" не працює Vodafone

У неділю, день так званих "виборів" в ОРДЛО, на підконтрольній угрупованню "ДНР" території Донецької області відсутній зв'язок мобільного оператора Vodafone.

Про це "Новинам Донбасу" повідомили місцеві жителі.

В "міністерстві зв'язку ДНР" заявили, що зв'язок відсутній через пошкодження оптоволоконної лінії зв'язку між Донецьком і Луганськом.

Стверджується, що проводяться заходи щодо визначення місця пошкодження для подальшого проведення відновлювальних робіт.

Раніше у так званій "ЦВК ДНР" заявили, що на "виборах" "глави і депутатів парламенту" розпочали роботу всі 408 виборчих дільниць.