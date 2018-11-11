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У ОРДО в день "виборів" не працює Vodafone

Неділя, 11 листопада 2018, 08:47

У неділю, день так званих "виборів" в ОРДЛО, на підконтрольній угрупованню "ДНР" території Донецької області відсутній зв'язок мобільного оператора Vodafone.

Про це "Новинам Донбасу" повідомили місцеві жителі.

В "міністерстві зв'язку ДНР" заявили, що зв'язок відсутній через пошкодження оптоволоконної лінії зв'язку між Донецьком і Луганськом.

Стверджується, що проводяться заходи щодо визначення місця пошкодження для подальшого проведення відновлювальних робіт.

Vodafone – єдиний український мобільний оператор, що працює на непідконтрольних територіях Донбасу.

Раніше у так званій "ЦВК ДНР" заявили, що на "виборах" "глави і депутатів парламенту" розпочали роботу всі 408 виборчих дільниць.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасДНРмобільний зв'язок
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