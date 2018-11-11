В ОРДЛО заявили про відкриття дільниць на "виборах"

Виборчі дільниці для голосування на псевдовиборах "глав і депутатів парламентів" так званих "ДНР" і "ЛНР" відкрилися о 7 ранку за київським зимовим часом (8 ранку за московським часом).

Як повідомили російському "Інтерфаксу" в "Центральних виборчих комісіях ДНР і ЛНР", дільниці для голосування будуть відкриті до 19:00 за київським часом (20:00 мск).

Голова так званої "ЦВК ДНР" Ольга Позднякова повідомила агентству, що всі 408 виборчих дільниць розпочали роботу, з них 153 - у Донецьку.

За її словами, на момент відкриття дільниць будь-яких провокацій і порушень зафіксовано не було.

"Глава ЦВК" також повідомила, що дільниць для голосування на "виборах" в "ДНР" за кордоном не передбачено, як і на підконтрольній Україні території.

За її словами, перші попередні результати "виборів" будуть озвучені о 23:00 за київським часом (00.00 годин 12 листопада за московським).

На пост "голови ДНР" претендують п'ятеро людей. Серед них нинішній "виконуючий обов'язки керівника ДНР" Денис Пушилін. Крім того, серед кандидатів "суддя народного трибуналу" Олена Шишкіна; "громадянин республіки" Роман Храменков; пенсіонер, колишній "заступник міністра освіти і науки ДНР" Володимир Медведєв і керівник музею бойової і трудової слави ветеранів Афганістану Петровського району Донецька Роман Євстифеєв.

До участі в "парламентських виборах у ДНР" допущені кандидати від громадських рухів "Донецька Республіка" і "Вільний Донбас". Голосування буде проходити за пропорційною системою.

У псевдореспубліці заявляють, що на "виборах" в "ДНР" будуть присутні 48 спостерігачів з 14 держав: РФ, Австрії, Греції, Італії, Бельгії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Чилі, Туреччини, а також невизнаних світом Абхазії та Південної Осетії.

За посаду "глави ЛНР" ведуть боротьбу чотири кандидати, в їх числі нині "виконуючий обов'язки глави ЛНР" Леонід Пасічник; голова "загальнореспубліканської професійної спілки працівників освіти і науки ЛНР" Олег Коваль; голова Перевальського територіального відділення громадського руху "Луганський економічний союз" Людмила Руснак і голова профспілкової організації "Республіканський профспілка працівників залізничного транспорту Луганської народної республіки" Наталія Сергун.

У виборах депутатів "Народної ради ЛНР" беруть участь кандидати від двох політичних сил: громадських рухів "Мир Луганщині" і "Луганський економічний союз".

За даними "в Центральній виборчій комісії ЛНР", на вибори в псевдореспубліку прибули 46 спостерігачів з 22 країн: невизнаної Абхазії, Бельгії, Бразилії, Угорщини, Німеччини, Греції, Демократичної Республіки Конго, Іраку, Ірландії, Ємену, Канади, Нідерландів, Норвегії, Палестини, Польщі, Росії, Сербії, Сирії, США, Туреччини, Фінляндії, невизнаної Південної Осетії.

Раніше глава СБУ Василь Грицак заявляв, що всі так звані "спостерігачі" на "виборах" в ОРДЛО є іноземними найманцями, які воюють на боці бойовиків ОРДЛО і навіть мають "паспорти ЛДНР", але при необхідності грають ролі "журналістів", "експертів" та "спостерігачів".

За даними Служби безпеки України, псевдовибори на окупованих територіях Донбасу "виграють" Пушилін та Пасічник.

"Переможні цифри намальовані в адміністрації президента Росії. ... Для перемоги Пушиліна - 55%, Пасічника – 63%, явку мають показати 70% виборців", - заявив голова СБУ Василь Грицак.

Президент Петро Порошенко зазначив, що так звані фейкові "вибори", які Росія прийняла рішення проводити 11 листопада на окупованому Донбасі, запустять запровадження нових санкцій щодо РФ.

В ОБСЄ вважають, що вибори на території ОРДЛО не відповідатимуть Мнським угодам.

Посольство США в Україні звернулось до жителів сходу України із закликом бойкотувати бутафорські "вибори".

ЄС також засудив заплановані проросійськими бойовиками на 11 листопада "вибори" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Міністри ЄС 19 листопада обговорять нові санкції через "вибори" на окупованому Донбасі.

Президент Петро Порошенко, глава МЗС Павло Клімкін та Міністерство з питань тимчасово окупованих територій закликали українців, які проживають в ОРДЛО, не брати участі у псевдовиборах.

9 листопада за фактом організації незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу розпочато кримінальне провадження.