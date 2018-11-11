В ОРДО в день "выборов" не работает Vodafone

В воскресенье, день так называемых "выборов" в ОРДЛО, на подконтрольной группировке "ДНР" территории Донецкой области отсутствует связь мобильного оператора Vodafone.

Об этом "Новостям Донбасса" сообщили местные жители.

В "министерстве связи ДНР" заявили, что связь отсутствует из-за повреждения оптоволоконной линии связи между Донецком и Луганском.

Утверждается, что проводятся мероприятия по определению места повреждения для последующего проведения восстановительных работ.

Ранее в так называемой "ЦИК ДНР" заявили, что на "выборах" "главы и депутатов парламента" начали работу все 408 избирательных участков.