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В ОРДО в день "выборов" не работает Vodafone

Воскресенье, 11 ноября 2018, 08:47

В воскресенье, день так называемых "выборов" в ОРДЛО, на подконтрольной группировке "ДНР" территории Донецкой области отсутствует связь мобильного оператора Vodafone.

Об этом "Новостям Донбасса" сообщили местные жители.

В "министерстве связи ДНР" заявили, что связь отсутствует из-за повреждения оптоволоконной линии связи между Донецком и Луганском.

Утверждается, что проводятся мероприятия по определению места повреждения для последующего проведения восстановительных работ.

Vodafone - единственный украинский мобильный оператор, работающий на неподконтрольных территориях Донбасса.

Ранее в так называемой "ЦИК ДНР" заявили, что на "выборах" "главы и депутатов парламента" начали работу все 408 избирательных участков.

Темы: ДонбассДНРмобильная связь
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