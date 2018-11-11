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Порошенко: Домовлятися з РФ про мир на Донбасі - марно

Неділя, 11 листопада 2018, 19:42
Порошенко: Домовлятися з РФ про мир на Донбасі - марно

Домовлятися з країною, яка не виконує навіть зафіксовані в Мінських угодах зобов'язання - марно.

Про це під час брифінгу за підсумком тристоронньої зустрічі з лідерами Німеччини та Франції заявив президент України Петро Порошенко.

"Ми обговорили питання просування пропозицій України щодо запровадження миротворців на окупованій території Донбасу і підтримку позиції України з боку наших партнерів по "нормандському формату". Раніше про свою підтримку заявляли Велика Британія, США і інші країни", - зазначив президент.

Порошенко додав, що на його думку "лише миротворча місія ООН на Донбасі здатна забезпечити безпековий компонент Мінських угод, припинити обстріли і забезпечити, якщо хочете - примусити Росію - виконувати взяті на себе зобов'язання".

"Бо марно домовлятися з країною, яка не виконує навіть зафіксовані на папері зобов'язання, під якими стоїть підпис президента або уповноваженого Росією представника в ранзі посла. Це точно неприйнятно", - зазначив президент.

Він додав, що під час тристоронньої зустрічі сторони "твердо наголосили на позиції засудження "виборів" в ОРДЛО та підтримці суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України".

"Чітко було наголошено, що це ("вибори" - ред.) - брутальне порушення Росією взятих на себе зобовязань в рамках Мінських домовленостей... Також було відмічено відповідальне ставлення України до Мінських угод", - зазначив Порошенко.

Глава держави зазначив, що після того, як закликав світ відреагувати на проведення "виборів" Росією на окупованому Донбасі, з'явилася реакція "абсолютної більшості наших партнерів - і ЄС, і США, і Канада, і окремі країни - члени ЄС". 

"Ця реакція чітко стверджує, що, з одного боку - "вибори" ніким не будуть визнані, що це брутальне порушення Мінських домовленостей, з іншого боку - є заклик до відповідальності РФ як організатора цих "виборів", - зауважив Порошенко. 

У ході переговорів учасники також обговорили питання звільнення політв'язнів, які утримуються в тюрмах РФ.

Українська правда
Теми: ПорошенкоОРДЛОРосіявибори
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