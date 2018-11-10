Порошенко чекає реакції на "вибори" в ОРДЛО від G7, ЄС та США

Росія взяла на себе повну відповідальність, підтвердила свою участь в окупації території Донбасу та взяла безпосередню участь в організації фейкових виборів ватажків ОРДЛО.

Про це ввечері 10 листопада заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

За словами Порошенка, у зв'язку з цим Україна "найближчими годинами чекає на засідання країн Великої сімки та реакції партнерів по ЄС, партнерів зі Сполучених Штатів Америки, Канади і всього світу".

"Внаслідок проведених консультацій ми абсолютно упевнені, що ці вибори не будуть визнані ніким. Вони не підпадають під стандарти українського законодавства, проводяться під дулами російських автоматів на окупованій території. Вони є категорично неприйнятними. Безпекові умови не створені", - заявив президент.

"Вже з завтрашнього дня (11 листопада - ред.) будуть ініційовані декілька заходів. Перш за все, це ми проводимо вже в понеділок у Відні засідання Постійної Ради ОБСЄ, де буде це питання внесено позачергово в порядок денний. Ми розпочали консультації в Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку з постійними членами Ради Безпеки. Ми забезпечили, щоб це питання незаконного проведення так званих виборів було внесено у порядок денний засідання Ради міністрів ЄС у закордонних справах", - повідомив Порошенко.

Він додав, що на найближчому засіданні Комітету міністрів Ради Європи це питання також буде внесено у порядок денний.