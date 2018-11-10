Порошенко чекає реакції на "вибори" в ОРДЛО від G7, ЄС та США

Росія взяла на себе повну відповідальність, підтвердила свою участь в окупації території Донбасу та взяла безпосередню участь в організації фейкових виборів ватажків ОРДЛО.

Про це ввечері 10 листопада заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

За словами Порошенка, у зв'язку з цим Україна "найближчими годинами чекає на засідання країн Великої сімки та реакції партнерів по ЄС, партнерів зі Сполучених Штатів Америки, Канади і всього світу".

"Внаслідок проведених консультацій ми абсолютно упевнені, що ці вибори не будуть визнані ніким. Вони не підпадають під стандарти українського законодавства, проводяться під дулами російських автоматів на окупованій території. Вони є категорично неприйнятними. Безпекові умови не створені", - заявив президент.

"Вже з завтрашнього дня (11 листопада - ред.) будуть ініційовані декілька заходів. Перш за все, це ми проводимо вже в понеділок у Відні засідання Постійної Ради ОБСЄ, де буде це питання внесено позачергово в порядок денний. Ми розпочали консультації в Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку з постійними членами Ради Безпеки. Ми забезпечили, щоб це питання незаконного проведення так званих виборів було внесено у порядок денний засідання Ради міністрів ЄС у закордонних справах", - повідомив Порошенко.

Він додав, що на найближчому засіданні Комітету міністрів Ради Європи це питання також буде внесено у порядок денний.

Раніше глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що реакцією на проведення фейкових "виборів" на Донбасі стане посилення міжнародних санкцій.

"Вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей призначено окупаційною адміністрацією під керівництвом РФ на 11 листопада.

У якості "кандидатів" в ОРДО зареєстровано "т.в.о. голови ДНР" Дениса Пушиліна, екс-мера Горлівки Романа Храменкова, суддю "народного трибуналу" Олену Шишкіну, керівника музею бойової і трудової слави союзу ветеранів Афганістану Петровського району Донецька Романа Євстифєєва та "заступника міністра освіти ДНР" Володимира Медведєва. В "ЛНР", за прогнозами, керівником залишиться Леонід Пасічник.

За даними Служби безпеки України, псевдовибори на окупованих територіях Донбасу "виграють" Пушилін та Пасічник.

На думку екс-представника України у Тристоронній контактній групі у Мінську Леоніда Кучми, рішення про проведення "виборів" у "Л/ДНР" може поставити під загрозу Мінський процес.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вплив Москви на бойовиків на Донбасі не безмежний, тому для неї дуже важливо, хто буде "керувати" окупованими регіонами. Разом з тим речник Путіна відмовився відповідати на питання про визнання Росією підсумків майбутніх в ОРДЛО "виборів", зазначивши, що спочатку потрібно дочекатися їх "підсумків".

У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що так звані "вибори" 11 листопада на території ОРДЛО не відповідають мінським домовленостям, а представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні заявила, що ЄС засуджує "вибори" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.