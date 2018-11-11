Порошенко поговорить з Меркель і Макроном про "вибори" в ОРДЛО
Президент України Петро Порошенко проводить тристоронні переговори з лідерами Франції та Німеччини щодо "виборів" на території ОРДЛО.
Про це ввечері 11 листопада повідомив прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко.
"Лідери України, Німеччини і Франції почали тристоронні переговори в Парижі. Порошенко, Меркель і Макрон проводять переговори щодо фейкових "виборів", які Росія проводить на окупованій частині Донбасу", - зазначив він.
Порошенко, Меркель і Макрон проводять тристоронні переговори в Парижі щодо фейкових "виборів", які Росія проводить на окупованій частині Донбасу pic.twitter.com/8qFbuNxhmF— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 11, 2018
11 листопада на території ОРДЛО проходять так звані "вибори" "глав і депутатів парламентів ДНР і ЛНР".
Раніше президент Петро Порошенко, глава МЗС Павло Клімкін та Міністерство з питань тимчасово окупованих територій закликали українців, які проживають в ОРДЛО, не брати участі у псевдовиборах.
В ОБСЄ вважають, що вибори на території ОРДЛО не відповідатимуть Мнським угодам.
Посольство США в Україні звернулось до жителів сходу України із закликом бойкотувати бутафорські "вибори".
ЄС також засудив заплановані проросійськими бойовиками на 11 листопада "вибори" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.
Міністри ЄС 19 листопада обговорять нові санкції через "вибори" на окупованому Донбасі.
Не визнає "вибори" також НАТО.
9 листопада за фактом організації незаконних виборів в ОРДЛО було розпочато кримінальне провадження.