Порошенко поговорить з Меркель і Макроном про "вибори" в ОРДЛО

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Неділя, 11 листопада 2018, 18:36

Президент України Петро Порошенко проводить тристоронні переговори з лідерами Франції та Німеччини щодо "виборів" на території ОРДЛО.

Про це ввечері 11 листопада повідомив прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко.

"Лідери України, Німеччини і Франції почали тристоронні переговори в Парижі. Порошенко, Меркель і Макрон проводять переговори щодо фейкових "виборів", які Росія проводить на окупованій частині Донбасу", - зазначив він. 

11 листопада на території ОРДЛО проходять так звані "вибори" "глав і депутатів парламентів ДНР і ЛНР".

Раніше президент Петро Порошенко, глава МЗС Павло Клімкін та Міністерство з питань тимчасово окупованих територій закликали українців, які проживають в ОРДЛО, не брати участі у псевдовиборах. 

В ОБСЄ вважають, що вибори на території ОРДЛО не відповідатимуть Мнським угодам.

Посольство США в Україні звернулось до жителів сходу України із закликом бойкотувати бутафорські "вибори".

ЄС також засудив заплановані проросійськими бойовиками на 11 листопада "вибори" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Міністри ЄС 19 листопада обговорять нові санкції через "вибори" на окупованому Донбасі.

Не визнає "вибори" також НАТО.

9 листопада за фактом організації незаконних виборів в ОРДЛО було розпочато кримінальне провадження.

Українська правда
Теми: ОРДЛО вибори Порошенко Меркель
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