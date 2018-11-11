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Порошенко: Договариваться с РФ о мире на Донбассе - бесполезно

Воскресенье, 11 ноября 2018, 19:42
Порошенко: Договариваться с РФ о мире на Донбассе - бесполезно

Договариваться со страной, которая не выполняет даже зафиксированные в Минских соглашениях обязательства - бесполезно.

Об этом в ходе брифинга по итогам трехсторонней встречи с лидерами Германии и Франции заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы обсудили вопросы продвижения предложений Украины о введении миротворцев на оккупированную территорию Донбасса и поддержку позиции Украины со стороны наших партнеров по "нормандскому формату". Ранее о своей поддержке заявляли Великобритания, США и другие страны", - отметил президент.

Порошенко добавил, что по его мнению "только миротворческая миссия ООН на Донбассе способна обеспечить компонент безопасности Минских соглашений, прекратить обстрелы и обеспечить, если хотите - заставить Россию - выполнять взятые на себя обязательства".

"Ибо бесполезно договариваться со страной, которая не выполняет даже зафиксированные на бумаге обязательства, под которыми стоит подпись президента или уполномоченного Россией представителя в ранге посла. Это точно неприемлемо", - отметил президент.

Он добавил, что в ходе  трехсторонней встречи стороны "твердо заявили об  осуждении "выборов" в ОРДЛО и поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".

"Четко было отмечено, что это ("выборы"- ред.) - грубое нарушение Россией взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей... Также было отмечено ответственное отношение Украины к Минским соглашениям", - отметил Порошенко.

Глава государства отметил, что после того, как призвал мир отреагировать на проведение "выборов" Россией на оккупированном Донбассе, появилась реакция "абсолютного большинства наших партнеров - и ЕС, и США, и Канады, и отдельных стран - членов ЕС".

"Эта реакция четко утверждает, что, с одной стороны - "выборы" никем не будут признаны, что это грубое нарушение Минских договоренностей, с другой - это призыв к ответственности РФ как организатора этих "выборов", - отметил Порошенко.

В ходе переговоров участники также обсудили вопрос освобождения политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоОРДЛОРосcиявиборы
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