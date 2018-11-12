ЦВК назвала нелегітимними псевдовибори в ОРДЛО

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Понеділок, 12 листопада 2018, 10:45

Центральна виборча комісія стверджує, що "вибори", проведені 11 листопада 2018 року на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України, є нелегітимними.

Про це 12 листопада повідомляє прес-служба ЦВК.

ЦВК наголошує, що так звані вибори організовані й проведені в порушення норм конституції України та виборчого законодавства, всупереч нормам і принципам міжнародного права.

"Внаслідок цього зазначені "вибори" не породжують будь-якого легітимного результату, тобто не мають жодних правових наслідків", - зазначили у відомстві.

Комісія також заперечує наявність будь-якого юридичного значення цих "незаконних та маніпулятивних "виборів".

У ЦВК наголошують, що лише проведення виборів у повній відповідності до українського законодавства та стандартів ОБСЄ із забезпеченням відповідного міжнародного спостереження є запорукою правового результату виборчого процесу.

Як повідомлялося, за попередніми підрахунками голосів на незаконних "виборах" в ОРДО діючий ватажок бойовиків Денис Пушилін набирає 57,3%.

За посаду "глави ЛНР" вели боротьбу чотири кандидати, серед них - "виконуючий обов'язки глави ЛНР" Леонід Пасічник.

Українська правда
Теми: ДНР ЛНР ЦВК Україна
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