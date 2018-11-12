ЦИК назвал нелегитимными псевдовыборы в ОРДЛО

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Понедельник, 12 ноября 2018, 10:45

Центральная избирательная комиссия утверждает, что "выборы", проведенные 11 ноября на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.

Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба ЦИК.

ЦИК отмечает, что так называемые выборы организованные и проведенные в нарушение норм конституции Украины и избирательного законодательства, вопреки нормам и принципам международного права.

"В результате указанные "выборы" не порождают какого-либо легитимного результата, то есть не имеют никаких правовых последствий", - отметили в ведомстве.

Комиссия также отрицает какое-либо юридическое значение этих "незаконных и манипулятивных "выборов".

В ЦИК отмечают, что только проведение выборов в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением соответствующего международного наблюдения является залогом правового результата избирательного процесса.

Как сообщалось, по предварительным подсчетам голосов на незаконных "выборах" в ОРДО действующий главарь боевиков Денис Пушилин набирает 57,3%.

За должность "главы ЛНР" вели борьбу четыре кандидата, среди них - "исполняющий обязанности главы ЛНР" Леонид Пасечник.

Украинская правда
Темы: ДНР ЛНР ЦИК Украина
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