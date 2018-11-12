"ЛНР" і "ДНР" необхідно розпустити - США

США засудили фіктивні "вибори" на контрольованій Росією території Донбасу, назвавши їх "фарсом" та порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, повідомляє "Голос Америки".

"Сполучені Штати" приєднуються до європейських союзників і засуджують фіктивні "вибори" 11 листопада на контрольованій Росією території східної України", - сказано в заяві.

Речниця Держдепу Гезер Нойєрт заявила, що "ЛНР" і "ДНР" немає місця в Мінських домовленостях, або в конституційному управлінні України і "їх потрібно розпустити, як і незаконні збройні формування".

США наголосили, що відповідь міжнародної спільноти стала однозначною і, якщо Росія очікувала цими виборами надати міжнародної ваги "ДНР" та "ЛНР", то ці розрахунки не справдились.

"Якщо Росія розраховувала, що незаконні "вибори" 11 листопада нададуть міжнародної ваги її ставленикам, міжнародна реакція засвідчила, що вона помилялась. ОБСЄ відмовився проводити спостереження вчорашнього фарсу. Дії Росії засудили в столицях по обидва боки Атлантики, а також у Раді безпеки ООН та в ОБСЄ", - заявили в Держдепі.

"Сполучені Штати та Європейський Союз висловились спільно проти вчорашнього порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Ми продовжимо запроваджувати пов'язані з Україною санкції проти Росії до того часу, поки Москва повною мірою втілить Мінські домовленості і поверне контроль над Кримом Україні", - йдеться в заяві.

Як відомо, російське видання "РИА Новости" пише, що Пушилін у "ДНР" набрав 60,85% "голосів" виборців після підрахунку 100% бюлетенів на псевдовиборах, а виконуючий обов'язки глави "ЛНР" Пасічник - 68,3%, "явка" на псевдовиборах склала 77%.

Нагадаємо, проросійські бойовики провели "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей 11 листопада.

Як заявив раніше глава СБУ Василь Грицак, результати "виборів" були відомі заздалегідь і "намальовані в адміністрації президента Росії": зокрема, Пушилін у "ДНР" має перемогти з результатом у 55% голосів, Пасічник в "ЛНР" - 63%, явка має скласти 70%.