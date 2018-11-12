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"ЛНР" и "ДНР" необходимо распустить - США

Понедельник, 12 ноября 2018, 18:00
ЛНР и ДНР необходимо распустить - США

США осудили фиктивные "выборы" на контролируемой Россией территории Донбасса, назвав их "фарсом" и нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, сообщает "Голос Америки".

"Соединенные Штаты" присоединяются к европейским союзникам и осуждают фиктивные "выборы" 11 ноября на контролируемой Россией территории восточной Украины", - сказано в заявлении.

Представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что "ЛНР" и "ДНР" нет места в Минских договоренностях, или в конституционном управлении Украины и "их нужно распустить, как и незаконные вооруженные формирования".

США отметили, что ответ международного сообщества стал однозначным и, если Россия ожидала этими выборами придать международного значения "ДНР" и "ЛНР", то эти расчеты не оправдались.

"Если Россия рассчитывала, что незаконные "выборы" 11 ноября придадут международного значения ее ставленникам, то международная реакция показала, что она ошибалась. ОБСЕ отказалась проводить наблюдения вчерашнего фарса. Действия России осудили в столицах по обе стороны Атлантики, а также в Совете безопасности ООН и в ОБСЕ", - заявили в Госдепе.

"Соединенные Штаты и Европейский Союз высказались совместно против вчерашнего нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы продолжим вводить связанные с Украиной санкции против России до тех пор, пока Москва в полной мере воплотит Минские договоренности и вернет контроль над Крымом Украине", - говорится в заявлении.

Помощник президента России Владислав Сурков направил поздравление "с победой на выборах" новоизбранным главарям оккупированных Донецкой и Луганской областей Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

Российское издание "РИА Новости" пишет, что Пушилин в "ДНР" набрал 60,85% "голосов" избирателей после подсчета 100% бюллетеней на псевдовыборах, а "исполняющий обязанности главы "ЛНР" Пасечник набрал - 68,3%, "явка" на псевдовыборах составила 77%.

Напомним, пророссийские боевики провели "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября.

Как заявил ранее глава СБУ Василий Грицак, результаты "выборов" были известны заранее и "нарисованы в администрации президента России": в частности, Пушилин в "ДНР" должен победить с результатом в 55% голосов, Пасичник в "ЛНР" - с 63%, явка должна составить 70%.

Темы: СШАДонбассООС
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