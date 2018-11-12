Велика Британія до РФ: Виведіть свої війська з України

Міністерство закордонних справ Великої Британії засудило "вибори" в ОРДЛО й закликало Росію вивести свої військові сили з території України.

Про це йдеться в заяві британського МЗС.

"Великобританія засуджує так звані "вибори", які російські сепаратисти провели 11 листопада на Донбасі. Вони незаконні, порушують мінські угоди та підривають зусилля, спрямовані на досягнення миру в регіоні", - наголосили в МЗС Великобританії.

Там додали, що "вибори" в ОРДЛО є незаконними і такими, що не відповідають українському законодавству.

"Ці так звані "вибори" відбулися на тлі постійних порушень суверенітету та територіальної цілісності України. Росія надає озброєння сепаратистам на Донбасі, а Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) повідомляє про те, що російські військові конвої перетинають кордон на сході України. Ми закликаємо Росію повною мірою виконати свої зобов'язання за мінськими угодами, припинити надання фінансової та військової підтримки сепаратистам та вивести свої збройні сили та військову техніку з території України", - сказано в заяві.

США також засудили фіктивні "вибори" на контрольованій Росією території Донбасу, назвавши їх "фарсом" та порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

Нагадаємо, проросійські бойовики провели "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей 11 листопада.

Як заявив раніше глава СБУ Василь Грицак, результати "виборів" були відомі заздалегідь і "намальовані в адміністрації президента Росії": зокрема, Пушилін у "ДНР" має перемогти з результатом у 55% голосів, Пасічник в "ЛНР" - 63%, явка має скласти 70%.