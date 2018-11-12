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Великобритания к РФ: Выведите свои войска из Украины

Понедельник, 12 ноября 2018, 20:36
Великобритания к РФ: Выведите свои войска из Украины

Министерство иностранных дел Великобритании осудило "выборы" в ОРДЛО и призвало Россию вывести свои военные силы с территории Украины.

Об этом говорится в заявлении британского МИД.

"Великобритания осуждает так называемые "выборы", которые российские сепаратисты провели 11 ноября на Донбассе. Они незаконны, нарушают минские соглашения и подрывают усилия, направленные на достижение мира в регионе", - отметили в МИД Великобритании.

Там добавили, что "выборы" в ОРДЛО являются незаконными и не соответствующими украинскому законодательству.

"Эти так называемые "выборы" прошли на фоне постоянных нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины. Россия предоставляет вооружение сепаратистам на Донбассе, а Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщает о том, что российские военные конвои пересекают границу на востоке Украины. Мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства по минским соглашениям, прекратить предоставление финансовой и военной поддержки сепаратистам и вывести свои вооруженные силы и военную технику с территории Украины", - сказано в заявлении.

США также осудили фиктивные "выборы" на контролируемой Россией территории Донбасса, назвав их "фарсом" и нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, пророссийские боевики провели "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября.

Как заявлял глава СБУ Василий Грицак, результаты "выборов" были известны заранее и "нарисованы в администрации президента России": в частности, Пушилин в "ДНР" должен победить с результатом в 55% голосов, Песчанка в "ЛНР" - 63%, явка должен составить 70%.

Украинская правда
Темы: РосcияОРДЛОДонбассВеликобритания
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