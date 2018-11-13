Тука про "вибори" в ОРДЛО: Кримінальна відповідальність очікує виключно організаторів

70 переглядів
Вівторок, 13 листопада 2018, 01:57

До кримінальної відповідальності за участь у "виборах" в ОРДЛО мають бути притягнуті виключно організатори, а не звичайні люди.

Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

На запитання про те, хто має бути притягнутий до відповідальності після "виборів" в "ДНР" і "ЛНР", Тука відповів, що це стосується виключно організаторів.

"Про цивільне населення не йдеться, всі чудово розуміють, що це не варто робити, бо причини, за якими люди могли опинитись на так званих виборчих дільницях можуть бути абсолютно різні - у когось це справді вподобання, когось примусили, хтось побоявся втратити єдиний засіб для існування у вигляді якоїсь там бюджетної подачки", - заявив заступник міністра.

Як відомо, російське видання "РИА Новости" пише, що Пушилін у "ДНР" набрав 60,85% "голосів" виборців після підрахунку 100% бюлетенів на псевдовиборах, а виконуючий обов'язки глави "ЛНР" Пасічник - 68,3%, "явка" на псевдовиборах склала 77%.

Нагадаємо, проросійські бойовики провели "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей 11 листопада.

Як заявив раніше глава СБУ Василь Грицак, результати "виборів" були відомі заздалегідь і "намальовані в адміністрації президента Росії": зокрема, Пушилін у "ДНР" має перемогти з результатом у 55% голосів, Пасічник в "ЛНР" - 63%, явка має скласти 70%. 

Теми: Тука ОРДЛО вибори
powered by lun.ua
По темі
Тука пояснив, чому не варто розривати угоду з РФ щодо Азовського моря 1 листопада 2018, 06:38
Україна збирає свідчення капітанів зупинених на Азові суден для позовів проти РФ - Тука 1 листопада 2018, 03:45
Тука розповів, чому США не приєднаються до "нормандських" переговорів щодо Донбасу 1 листопада 2018, 01:44
Усі новини
Головні новини
Справа Гандзюк: В офіс активістів приїхала поліція. Вони пов'язують це із затриманням Павловського
Поліція схопила групу злодіїв, які утримували в рабстві майже сто людей
ЗМІ: Четверо українців загинули в ДТП в Чехії
АМКУ відкрив справу проти мобільних операторів за абонплату за 28 днів
Усі новини
Фото

Котики у великій політиці

дослідження

Більше третини дітей в Україні всиновлюють іноземці