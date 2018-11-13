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Тука про "вибори" в ОРДЛО: Кримінальна відповідальність очікує виключно організаторів

Вівторок, 13 листопада 2018, 00:57

До кримінальної відповідальності за участь у "виборах" в ОРДЛО мають бути притягнуті виключно організатори, а не звичайні люди.

Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

На запитання про те, хто має бути притягнутий до відповідальності після "виборів" в "ДНР" і "ЛНР", Тука відповів, що це стосується виключно організаторів.

"Про цивільне населення не йдеться, всі чудово розуміють, що це не варто робити, бо причини, за якими люди могли опинитись на так званих виборчих дільницях можуть бути абсолютно різні - у когось це справді вподобання, когось примусили, хтось побоявся втратити єдиний засіб для існування у вигляді якоїсь там бюджетної подачки", - заявив заступник міністра.

Як відомо, російське видання "РИА Новости" пише, що Пушилін у "ДНР" набрав 60,85% "голосів" виборців після підрахунку 100% бюлетенів на псевдовиборах, а виконуючий обов'язки глави "ЛНР" Пасічник - 68,3%, "явка" на псевдовиборах склала 77%.

Нагадаємо, проросійські бойовики провели "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей 11 листопада.

Як заявив раніше глава СБУ Василь Грицак, результати "виборів" були відомі заздалегідь і "намальовані в адміністрації президента Росії": зокрема, Пушилін у "ДНР" має перемогти з результатом у 55% голосів, Пасічник в "ЛНР" - 63%, явка має скласти 70%. 

Читайте також: Бутафорія по-російськи. Навіщо Кремлю "вибори" на Донбасі, і чим вони закінчилися

"Українська правда" у Threads

Теми: ТукаОРДЛОвибори
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