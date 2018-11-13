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Тука о "выборах" в ОРДЛО: Уголовная ответственность ожидает исключительно организаторов

Вторник, 13 ноября 2018, 00:57

К уголовной ответственности за участие в "выборах" в ОРДЛО должны быть привлечены исключительно организаторы, а не обычные люди.

Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

На вопрос о том, кто должен быть привлечен к ответственности после "выборов" в "ДНР" и "ЛНР", Тука ответил, что это касается исключительно организаторов.

"О гражданском населении речь не идет, все прекрасно понимают, что это не стоит делать, потому что причины, по которым люди могли оказаться на так называемых избирательных участках могут быть совершенно разные.

У кого-то это действительно предпочтения, кого-то заставили, кто-то побоялся потерять единственное средство для существования в виде какой-то там бюджетной подачки", - заявил заместитель министра.

Помощник президента России Владислав Сурков направил поздравление "с победой на выборах" новоизбранным главарям оккупированных Донецкой и Луганской областей Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

Российское издание "РИА Новости" пишет, что Пушилин в "ДНР" набрал 60,85% "голосов" избирателей после подсчета 100% бюллетеней на псевдовыборах, а "исполняющий обязанности главы "ЛНР" Пасечник набрал - 68,3%, "явка" на псевдовыборах составила 77%.

Напомним, пророссийские боевики провели "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября.

Как заявил ранее глава СБУ Василий Грицак, результаты "выборов" были известны заранее и "нарисованы в администрации президента России": в частности, Пушилин в "ДНР" должен победить с результатом в 55% голосов, Пасичник в "ЛНР" - с 63%, явка должна составить 70%.

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Темы: ТукаОРДЛОвиборы
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