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РФ має припинити ескалацію конфлікту на Донбасі - Євросоюз

Вівторок, 13 листопада 2018, 02:35
РФ має припинити ескалацію конфлікту на Донбасі - Євросоюз

В ЄС глибоко занепокоєні присутністю російського військового обладнання і особового складу в районах, які контролюють підтримувані РФ бойовики на Донбасі.

Про це йдеться у заяві делегації ЄС під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 12 листопада, передає "Укрінформ".

"Ми знову закликаємо РФ негайно припинити підживлювання конфлікту шляхом надання фінансової та військової допомоги збройним формуванням.

Ми глибоко занепокоєні інформацією про присутність російського військового обладнання та особового складу у районах, які контролюють підтримувані Росією збройні формування", - підкреслили в ЄС.

Наголошується, що тривалість економічних санкцій ЄС проти РФ пов’язана з повним виконанням Мінських домовленостей.

Під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ, присвяченому фіктивним "виборам" в ОРДЛО 11 листопада, делегація ЄС наголосила, що рішуче засуджує їх.

"Так звані "вибори" є ще одним кричущим порушенням міжнародного права та українського законодавства, Мінських угод, і ми вважаємо їх ніякими та такими, що не мають жодної юридичної сили", - йдеться у заяві.

Як повідомлялось, США засудили фіктивні "вибори" на контрольованій Росією території Донбасу, назвавши їх "фарсом" та порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

Як відомо, російське видання "РИА Новости" пише, що Пушилін у "ДНР" набрав 60,85% "голосів" виборців після підрахунку 100% бюлетенів на псевдовиборах, а виконуючий обов'язки глави "ЛНР" Пасічник - 68,3%, "явка" на псевдовиборах склала 77%.

Нагадаємо, проросійські бойовики провели "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей 11 листопада.

Як заявив раніше глава СБУ Василь Грицак, результати "виборів" були відомі заздалегідь і "намальовані в адміністрації президента Росії": зокрема, Пушилін у "ДНР" має перемогти з результатом у 55% голосів, Пасічник в "ЛНР" - 63%, явка має скласти 70%. 

Читайте також: Бутафорія по-російськи. Навіщо Кремлю "вибори" на Донбасі, і чим вони закінчилися

Теми: Донбасбойові діїРосіяЄС
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