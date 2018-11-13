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РФ должна прекратить эскалацию конфликта на Донбассе - Евросоюз

Вторник, 13 ноября 2018, 02:35
РФ должна прекратить эскалацию конфликта на Донбассе - Евросоюз

В ЕС глубоко обеспокоены присутствием российского военного оборудования и личного состава в районах, которые контролируют поддерживаемые РФ боевики на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении делегации ЕС в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 12 ноября, передает "Укринформ".

"Мы вновь призываем РФ немедленно прекратить подпитывание конфликта путем предоставления финансовой и военной помощи вооруженным формированиям.

Мы глубоко обеспокоены информацией о присутствии российского военного оборудования и личного состава в районах, которые контролируют поддерживаемые Россией вооруженные формирования", - подчеркнули в ЕС.

Отмечается, что продолжительность экономических санкций ЕС против РФ связана с полным выполнением Минских договоренностей.

Во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ, посвященном фиктивным "выборам" в ОРДЛО 11 ноября, делегация ЕС заявила, что решительно осуждает их.

"Так называемые "выборы" является еще одним вопиющим нарушением международного права и украинского законодательства, Минских соглашений, и мы считаем их бесполезными и такими, которые не имеют никакой юридической силы", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, США осудили фиктивные "выборы" на контролируемой Россией территории Донбасса, назвав их "фарсом" и нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Российское издание "РИА Новости" пишет, что Пушилин в "ДНР" набрал 60,85% "голосов" избирателей после подсчета 100% бюллетеней на псевдовыборах, а "исполняющий обязанности главы "ЛНР" Пасечник набрал - 68,3%, "явка" на псевдовыборах составила 77%.

Напомним, пророссийские боевики провели "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября.

Как заявил ранее глава СБУ Василий Грицак, результаты "выборов" были известны заранее и "нарисованы в администрации президента России": в частности, Пушилин в "ДНР" должен победить с результатом в 55% голосов, Пасичник в "ЛНР" - с 63%, явка должна составить 70%.

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Темы: Донбассбоевые действияРосcияЕС
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