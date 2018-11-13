Клімкін: Окупований Донбас не може бути "вживлений" в Україну

Керовані російськими маріонетками окремі райони Донецької й Луганської областей не можуть повернутися у склад України – єднання можливо лише з вільним Донбасом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

"Окупований Донбас як російська колонія не може бути штучно вживлений у цивілізовану і демократичну Україну", – написав він.

"Можемо обговорювати перехідні періоди, різні підходи та модальності, але не цей фундаментальний принцип", – заявив голова МЗС.

"В Україні буде вільний український європейський Донбас!", – наголосив Клімкін.

Міністр також зазначив: "З Кремля вже встигли привітати своїх маріонеток з фейковими виборами. Ну, що сказати, самі придумали, самі провели, самі себе вітають!"

"Ізоляція РФ у світі все більш очевидна. Весь світ сміється з РФ, от тільки людям на окупованих українських територіях не до сміху...", – додав він.

Раніше голова МЗС заявив, що реакцією на проведення псевдовиборів на Донбасі стане посилення міжнародних санкцій.

11 листопада на окупованій проросійськими бойовиками території України, в ОРДЛО, провели псевдовибори, які не визнають ні Київ, ні Захід.

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