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Климкин: Оккупированный Донбасс не может быть "вживлен" в Украину

Вторник, 13 ноября 2018, 09:23
Климкин: Оккупированный Донбасс не может быть вживлен в Украину

Управляемые российскими марионетками отдельные районы Донецкой и Луганской областей не могут вернуться в состав Украины – единение возможно только со свободным Донбассом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

"Оккупированный Донбасс как российская колония не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину", – написал он.

"Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип", – заявил глава МИД.

"В Украине будет свободный украинский европейский Донбасс!", – подчеркнул Климкин.

Министр также отметил: "Из Кремля уже успели поздравить своих марионеток с фейковыми выборами. Ну, что сказать, сами придумали, сами провели, сами себя приветствуют!"

"Изоляция РФ в мире все более очевидна. Весь мир смеется над РФ, вот только людям на оккупированных украинских территориях не до смеха ...", – добавил он.

Ранее кум российского президента, член украинской партии "За життя" Виктор Медведчук заявил, что ОРДЛО должны иметь автономию в составе Украины, но если не будет "прямого диалога с Донецком и Луганском", то возврата этих территорий не будет.

11 ноября на оккупированной пророссийскими боевиками территории Украины, в ОРДЛО, провели псевдовыборы, которые не признают ни Киев, ни Запад.

Глава МИД заявил, что реакцией на проведение псевдовыборов на Донбассе станет усиление международных санкций.

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Темы: ДонбассОРДЛОКлимкин
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