Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін: Реакцією на фейкові "вибори" в ОРДЛО стане посилення санкцій

Субота, 10 листопада 2018, 15:34

Реакцією на проведення фейкових "виборів" на Донбасі стане посилення міжнародних санкцій.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін напередодні "голосування" в ОРДЛО у відеозвереннні в своєму Twitter.

Він підкреслив, що так звані "вибори", які Росія хоче організувати на території окупованого Донбасу, є злочином.

"За злочини обов'язково буде покарання. Звичайно, у вигляді санкцій і, звичайно, у вигляді того, що будь-яка цивілізована людина не буде цей злочин сприймати", - сказав Клімкін.

Він також закликав людей, які проживають на території ОРДЛО, не брати участь у фейкових "виборах".

"У мене заклик до всіх тих, хто страждає на окупованих територіях. Не тільки як міністра закордонних справ, але дуже простий людський заклик – не віддавайте свій голос на цих фейкових виборах, не беріть у них участь. Не дайте Росії легітимізувати ці вибори, не дайте Росії легітимізувати окупацію Донбасу. Ваш голос буде дуже важливий на справжніх виборах, коли Росія і її зброя заберуться з Донбасу, коли вибори будуть організовані Україною й міжнародним співтовариством. Ви будете визначати долю справжнього українського, а не окупованого Донбасу", - сказав міністр.

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій також закликали українських громадян на території ОРДЛО не брати участі в "виборах" 11 листопада.

"МТОТ звертається з проханням до громадян України, які вимушені перебувати в окупації, утриматися від участі у нелегітимних виборах та просить не піддаватися маніпуляціям держави-агресора. Ми сподіваємося, що незламність духу, вірність і відданість загальнолюдським цінностям демократичного світу, допоможе вам зробити вибір на користь миру, до якого ми всі прагнемо", - йдеться на сайті міністерства.

Там підкреслили, що, відповідно до комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, затверджених Резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 проведення виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей передбачено виключно на місцевому рівні за умови дотримання українського законодавства, відповідних демократичних стандартів ОБСЄ та забезпечення максимальної прозорості.

Як повідомлялося, проросійські бойовики призначили "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей  на 11 листопада.

Президент Петро Порошенко зазначив, що так звані фейкові "вибори", які Росія прийняла рішення проводити 11 листопада на окупованому Донбасі, запустять запровадження нових санкцій щодо РФ.

В ОБСЄ вважають, що вибори на території ОРДЛО не відповідатимуть Мнським угодам.

ЄС також засудив заплановані проросійськими бойовиками на 11 листопада "вибори" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Міністри ЄС 19 листопада обговорять нові санкції через "вибори" на окупованому Донбасі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КлімкінДонбасвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Клімкін
Клімкін допустив блискавичний вступ України до НАТО після завершення війни
Клімкін розказав про обіцянки Байдена, коли Росія прийшла забрати Крим
Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили "платформу", щоб подолати кризи в Україні
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: