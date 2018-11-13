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"Радикали" знову купили рекламу на 112-му і NewsOne за держкошт – КВУ

Вівторок, 13 листопада 2018, 10:40

"Радикальна партія Олега Ляшка" у ІІІ кварталі 2018 року оплатила рекламу на телеканалах "112" та NewsOne за гроші, отримані з державного бюджету

Про це повідомляє "Комітет виборців України", нагадуючи, що партія заявляла про підтримку санкцій проти цих каналів.

Упродовж липня-вересня РПЛ витратила на рекламу по ТБ 3 мільйони гривень.

Із них 900 тисяч бюджетних гривень отримав телеканал "112". Наприкінці серпня ТОВ "Інформаційне агентство "112-Україна" перерахували гроші за "розміщення інформаційного відеоматеріалу в ефірі телеканалу".

Ще 900 тисяч гривень отримала ТОВ "Новини 24" за "розміщення інформаційних роликів в ефірі телеканалу "NewsOne" (у звіті телеканал названо "NEWSONT": швидше за все, описка).

Це вже не перший випадок, коли РПЛ платить за рекламу на цих телеканалах за бюджетні кошти. У ІІ кварталі 2017 року партія перерахувала ТОВ "Інформаційне агентство 112-Україна" 3 млн бюджетних гривень, у ІІ кварталі 2018 року – 1,7 млн грн.

"З одного боку, Радикальна партія підтримує санкції щодо "112" каналу та NewsOne, звинувачуючи їх в російській пропаганді. З іншого боку, за місяць до голосування в Раді перераховує цим каналам значні суми коштів за розміщення рекламних роликів, що виглядає, м’яко кажучи, нелогічно", – наголосив голова КВУ Олексій Кошель.

"При цьому йдеться про витрачання саме державних коштів, отриманих партією з бюджету" – наголосив він.

Загалом у липні-вересні РПЛ витратила 12,9 млн грн. Третину коштів, 4,8 млн, партія спрямувала на рекламу (3 млн – на рекламу по ТБ і 1,5 млн – на друковані ЗМІ).

При цьому із 12,9 млн витрат лише 87 тисяч грн були власними коштами партії. Решта – гроші з держбюджету (дані – відповідно до звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за ІІІ квартал 2018 року).

Нагадаємо, у жовтні більшість нардепів РПЛ підтримали санкції проти "112" та "NewsOne". Відповідну постанову Верховної Ради підтримали 16 депутатів, в тому числі, Олег Ляшко.

Ці канали підозрюють у використанні "дискурсивних практик російської імперсько-шовіністичної пропаганди".

"Українська правда" у Threads

Теми: Радикальна партіярекламабюджетгрошітелебачення
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