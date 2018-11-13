"Радикалы" снова купили рекламу на 112-м и NewsOne за госсредства – КИУ

"Радикальная партия Олега Ляшко" в III квартале 2018 года оплатила рекламу на телеканалах "112" и "NewsOne" за деньги, полученные из государственного бюджета

Об этом сообщает "Комитет избирателей Украины", напоминая, что партия заявляла о поддержке санкций против этих каналов.

В течение июля-сентября РПЛ потратила на рекламу на ТВ 3 миллиона гривен.

Из них 900 тысяч бюджетных гривен получил телеканал "112". В конце августа ООО "Информационное агентство "112-Украина" перечислили деньги за "размещение информационного видеоматериала в эфире телеканала".

Еще 900 тысяч гривен получила ООО "Новости 24" за "размещение информационных роликов в эфире телеканала "NewsOne" (в отчете телеканал назван "NEWSONT": скорее всего, описка).

Это уже не первый случай, когда РПЛ платит за рекламу на этих телеканалах за бюджетные средства. В втором квартале 2017 года партия перечислила ООО "Информационное агентство 112-Украина" 3 млн бюджетных гривен, во втором квартале 2018 года – 1,7 млн грн.

"С одной стороны, Радикальная партия поддерживает санкции в отношении "112" канала и NewsOne, обвиняя их в российской пропаганде. С другой стороны, за месяц до голосования в Раде перечисляет этим каналам значительные суммы средств за размещение рекламных роликов, что выглядит, мягко говоря, нелогично", – подчеркнул глава КИУ Алексей Кошель.

"При этом речь идет о расходовании именно государственных средств, полученных партией из бюджета", – подчеркнул он.

Всего в июле-сентябре РПЛ потратила 12,9 млн грн. Треть средств, 4,8 млн, партия направила на рекламу (3 млн – на рекламу по ТВ и 1,5 млн – на печатные СМИ).

При этом из 12,9 млн расходов только 87 тысяч грн были собственными средствами партии. Остальные – деньги из госбюджета (данные – согласно отчету партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за третий квартал 2018 года).

Напомним, в октябре большинство нардепов РПЛ поддержали санкции против "112" и "NewsOne". Соответствующее постановление Верховной Рады поддержали 16 депутатов, в том числе, Олег Ляшко.

Эти каналы подозревают в использовании "дискурсивных практик российской имперско-шовинистической пропаганды".