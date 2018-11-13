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Рейтинг партій: "За життя" з Медведчуком втрачає позиції

Вівторок, 13 листопада 2018, 11:57
Рейтинг партій: За життя з Медведчуком втрачає позиції
zagittya.com.ua

Значні шанси потрапити до Верховної Ради зараз мають 7 політичних сил.

Про це свідчить спільне соціологічне дослідження КМІСу, Центру Разумкова та "Рейтинга", проведене 19 жовтня – 2 листопада.

Лідером рейтингу залишається партія Юлії Тимошенко "Батьківщина", яку готові підтримати 22% опитаних, які вже визначилися і мають намір голосувати.

 

За партію "Слуга народу" готові голосувати 11% виборців. 

Пітримка "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка складає 10%, "Опозиційного блоку" – 9%, "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" – 8%, "Радикальної партії" – 7%, партії "Наші" Євгена Мураєва – 5%.

 

У піврічній динаміці соціологи відзначають зростання популярності партій "Батьківщина", "Слуга народу" та УКРОП.

А рейтинг партії "За життя" з появою політичного проекту "Наші" значно знизився (4,1% серед тих, хто голосуватиме і визначився, – при прохідному показнику у 5%).

У вересні КМІС, Центр Разумкова і "Рейтинг" нарахували партії "За життя" 5,2% підтримки (група "Рейтинг" зафіксувала навіть 6,4%). "Социс" у червні нарахував партії Рабіновича 4,3% голосів, а GfK Ukraine на початку липня – 8% серед тих, хто визначився (4% від усіх).

Наприкінці липня кум російського президента Віктор Медведчук повідомив, що згодився займатися у партії Рабіновича відновленням миру з Росією. Одіозного політика нещодавно навіть обрали головою політради "За життя".

За даними соціологів, для 48% опитаних головним мотивом при виборі партії є підтримка соціально-економічних ініціатив цієї політичної сили. 18% голосують виходячи передусім із симпатій до її лідера, 12% – через ідеологічні принципи.

Голосування через соціально-економічні ініціативи домінує серед виборців практично усіх рейтингових політичних сил. 

"Київський міжнародний інститут соціології" (КМІС), Центр Разумкова та Соціологічна група "Рейтинг" опитали 10 тисяч респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей).

Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за статтю, віком, регіоном проживання й типом поселення.

Статистична похибка вибірки не більше 1%.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: виборипартіїБатьківщинаМедведчуксоціологія
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