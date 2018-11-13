Рейтинг партій: "За життя" з Медведчуком втрачає позиції

Значні шанси потрапити до Верховної Ради зараз мають 7 політичних сил.

Про це свідчить спільне соціологічне дослідження КМІСу, Центру Разумкова та "Рейтинга", проведене 19 жовтня – 2 листопада.

Лідером рейтингу залишається партія Юлії Тимошенко "Батьківщина", яку готові підтримати 22% опитаних, які вже визначилися і мають намір голосувати.

За партію "Слуга народу" готові голосувати 11% виборців.

Пітримка "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка складає 10%, "Опозиційного блоку" – 9%, "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" – 8%, "Радикальної партії" – 7%, партії "Наші" Євгена Мураєва – 5%.

У піврічній динаміці соціологи відзначають зростання популярності партій "Батьківщина", "Слуга народу" та УКРОП.

А рейтинг партії "За життя" з появою політичного проекту "Наші" значно знизився.

Зазначимо, що до лав "За життя" на запрошення Вадима Рабіновича долучився кум російського президента Віктор Медведчук. Одіозного політика нещодавно навіть обрали головою політради цієї партії.

Наприкінці липня Медведчук повідомив, що згодився займатися у партії Рабіновича відновленням миру з Росією.

За даними соціологів, для 48% опитаних головним мотивом при виборі партії є підтримка соціально-економічних ініціатив цієї політичної сили. 18% голосують виходячи передусім із симпатій до її лідера, 12% – через ідеологічні принципи.

Голосування через соціально-економічні ініціативи домінує серед виборців практично усіх рейтингових політичних сил.

"Київський міжнародний інститут соціології" (КМІС), Центр Разумкова та Соціологічна група "Рейтинг" опитали 10 тисяч респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей).

Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за статтю, віком, регіоном проживання й типом поселення.

Статистична похибка вибірки не більше 1%.