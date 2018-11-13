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Рейтинг партий: "За життя" с Медведчуком теряет позиции

Вторник, 13 ноября 2018, 11:57
Рейтинг партий: За життя с Медведчуком теряет позиции
zagittya.com.ua

Значительные шансы попасть в Верховную Раду сейчас имеют 7 политических сил.

Об этом свидетельствует совместное социологическое исследование КМИСа, Центра Разумкова и "Рейтинга", проведенное 19 октября – 2 ноября.

Лидером рейтинга остается партия Юлии Тимошенко "Батьківщина", которую готовы поддержать 22% опрошенных, которые уже определились и намерены голосовать.

 

За партию "Слуга народа" готовы голосовать 11% избирателей.

Поддержка "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко составляет 10%, "Оппозиционного блока" – 9%, "Блока Петра Порошенко "Солидарность" – 8%, "Радикальной партии" – 7%, партии "Наші" Евгения Мураева – 5%.

 

В полугодовой динамике социологи отмечают рост популярности партий "Батьківщина", "Слуга народа" и УКРОП.

А рейтинг партии "За життя" с появлением политического проекта "Наші" значительно снизился (4,1% среди тех, кто будет голосовать и определился, – при проходном показателю в 5%).

В сентябре КМИС, Центр Разумкова и "Рейтинг" насчитали партии "За життя" 5,2% поддержки (группа "Рейтинг" зафиксировала даже 6,4%). "Социс" в июне насчитал партии Рабиновича 4,3% голосов, а GfK Ukraine в начале июля – 8% среди тех, кто определился (4% ото всех).

В конце июля кум российского президента Виктор Медведчук сообщил, что согласился заниматься в партии Рабиновича восстановлением мира с Россией. Одиозного политика недавно даже избрали главой политсовета "За життя".

По данным социологов, для 48% опрошенных главным мотивом при выборе партии является поддержка социально-экономических инициатив этой политической силы. 18% голосуют, исходя, прежде всего, из симпатий к ее лидеру, 12% – из-за идеологических принципов.

Голосование за социально-экономические инициативы доминирует среди избирателей практически всех рейтинговых политических сил.

"Киевский международный институт социологии" (КМИС), Центр Разумкова и Социологическая группа "Рейтинг" опросили 10 тысяч респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по полу, возрасту, региону проживания и типу поселения.

Статистическая погрешность выборки не более 1%.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыпартииБатькивщинаМедведчуксоциология
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