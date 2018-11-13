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Встреча Порошенко с епископами УПЦ МП сорвалась

Вторник, 13 ноября 2018, 15:35
Встреча Порошенко с епископами УПЦ МП сорвалась

Президент Петр Порошенко не провел встречу с епископами Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Киевской Патриархии архиепископ Евстратий Зоря.

Заря опубликовал заявление представителей президента, которые настаивали на встрече в "Украинском доме" 13 ноября в 14.00.

В то же время канцелярия Киевской митрополии разослала приглашения на указанную встречу с президентом в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Зоря утверждает, что проведение встречи не на территории Лавры было "основной возможностью".

Он пишет, что канцлер МП в Украине митрополит Антоний Паканич "специально" разослал приглашение на встречу в Лавре, хотя это место не было согласовано.

Митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко) отметил УП, что не знает действительно ли встреча с президентом не удалась. Такой же ответ дали УП в администрации президента.

13 ноября в помещении Лавры состоялся Собор епископов УПЦ МП. Пресс-служба церковного ведомства сообщила, что с 90 епархиальных и викарных архиереев на Соборе присутствовали 83, в частности, митрополит Онуфрий.

Позже, по итогам Собора УПЦ МП опубликовала заявление, в котором говорится, что Собор принял решение встретиться с президентом на территории Киево-Печерской Лавры.

"Об этом решении Собора епископов было сразу доложено президенту. Однако, президент от встречи отказался", - сообщили в УПЦ МП.

Российское издание ТАСС пишет, что встреча сорвалась со ссылкой на слова епископа Климента.

Как сообщалось, 9 ноября епископы УПЦ МП заявили о планах 13 ноября встретиться с президентом Петром Порошенко.

Ранее президент Петр Порошенко указал РПЦ на дверь.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Источники "Украинской правды" сообщают, что собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.

В то же время, российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в Константинопольском патриархате пишет, что собор будет проведен 21 ноября.

Ранее представитель Константинопольского патриархата заявил, что после отмены акта о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви в Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата.

Представитель Константинополя также заявил, что все иерархи украинских церквей имеют равные права на участие в соборе относительно автокефалии.

В УПЦ МП заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.

Украинская правда
Темы: Порошенкоцерковь
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