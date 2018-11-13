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Активіст: Одеський суд "злив" в мережу дані сотень мобільних номерів з телефону Михайлика

Вівторок, 13 листопада 2018, 22:42
Активіст: Одеський суд злив в мережу дані сотень мобільних номерів з телефону Михайлика

В Одесі суд дозволив перевірку всіх номерів з мобільного телефону активіста Олега Михайлика, в якого нещодавно стріляли, починаючи з 1 січня 2018. В загальному доступі виявилося 702 номери, які належать, зокрема, громадським активістам і журналістам.

Про це з посиланням на судові матеріали написав в Facebook одеський активіст і один з лідерів одеської організації "Народного руху України" Григорій Козьма.

"Ви є в телефонній книзі в Олега Михайлика? Тоді Ви потрапили до рішення Київської суду Одеси, яким надано доступ до деяких даних вашого телефону - IMEI, маршрути, локації. Якщо натиснути Ctrl+F і внести свій номер телефону, можна себе знайти в списку. Я себе знайшов", - зазначив він.

Козьма додав, що зовсім не проти, щоб його номер перевіряли на причетність до будь-якого злочину.

"Але я проти того, коли мене самого вбивають і коли під соусом слідчих дій можна зібрати відомості, які згодом, ми не знаємо, як використовуються", - додав активіст.

22 вересня було скоєно замах на вбивство Олега Михайлика і за даним фактом поліція завела кримінальне провадження. 26 вересня було затримано 3 особи з етнічного угруповання, всі подальші дії з цими підозрюваними можна відстежувати по Єдиному реєстрі судових рішень у судовій справі №520/13060/18.

Козьма додає, що це, однак, не єдина судова справа в даному кримінальному провадженні.

"Є ще одне - № 520/13374/18 в Київському районному суді, суддя Тонконоженко М.М. За період з 26 вересня до 2 листопада винесено 48 постанов і ухвал, жодне не засекречено і тому будь-яка зацікавлена ​​особа, включаючи так і не знайдених організаторів і замовників замаху, можуть спостерігати всі слідчі дії, на вчинення яких потрібна санкція суду в реальному часі", - пише він.

Переглянувши ці рішення, зокрема, три ухвали за 22 жовтня, користувач раптово може знайти свій номер телефону в переліку абонентських номерів, які, нібито, використовувалися під час підготовки і здійснення кримінального провадження.

"Всього в цьому переліку виявилося 702 номери телефонів: 389 номерів оператора "Київстар", 167 номерів оператора "Лайфселл", 146 номерів "Vodafon". Злочинці використовували 702 номери телефонів для підготовки і здійснення злочину?", - додає Козьма.

Слідчий суддя Тонконоженко за всіма цими 702 номерами зобов'язав 3-х телефонних операторів видати слідчим інформацію про тип телефону і інтернет-трафік, починаючи з 1 січня 2018 року.

"Прокурор, який є процесуальним керівником в даному кримінальному провадженні, навіть не турбувався засекретити всі ці дані, і тому Ваш номер телефону зараз проходить в зв'язку з цим кримінальним провадженням не тільки в Єдиному реєстрі судових рішень, але і в базах даних, що черпають звідти інформацію, на кшталт "Ліги", YouControl і т.д", - додав активіст.

На початку серпня машину лідерів одеської організації "Народного руху України" Михайла Кузаконя й Григорія Козьми протаранила вантажівка ГАЗ.

Нагадаємо, ввечері 22 вересня в Одесі у дворі будинку стріляли в Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії "Сила Людей".

У партії вважають, що до нападу може бути причетний мер Одеси Геннадій Труханов.

23 вересня стан Михайлика стабілізувався і йому надали охорону.

Теми: Одесасудактивісти
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