Активист: Одесский суд "слил" в сеть данные сотен мобильных номеров из телефона Михайлика

В Одессе суд разрешил проверку всех номеров из мобильного телефона активиста Олега Михайлика, в которого недавностреляли, начиная с 1 января 2018. В общем доступе оказалось 702 номера, которые принадлежат, в частности, гражданским активистам и журналистам.

Об этом со ссылкой на судебные материалы написал в Facebook одесский активист и один из лидеров одесской организации "Народного руха Украины" Григорий Козьма.

"Вы есть в телефонной книге у Олега Михайлика? Тогда Вы попали в решение Киевского суда Одессы, которым предоставлен доступ к некоторым данным вашего телефона - IMEI, маршруты, локации. Если нажать Ctrl+F и внести свой номер телефона, можно себя найти в списке. Я себя нашел", - отметил он.

Козьма добавил, что совсем не против, чтобы его номер проверяли на причастность к любому преступлению.

"Но я против того, когда меня самого убивают и когда под соусом следственных действий можно собрать сведения, которые впоследствии, мы не знаем, как используются", - добавил активист.

22 сентября было совершено покушение на убийство Олега Михайлика и по данному факту полиция завела уголовное производство. 26 сентября были задержаны 3 человека из этнической группировки, все дальнейшие действия с этими подозреваемыми можно отслеживать по Едином реестре судебных решений по судебному делу №520/13060/18.

Козьма добавляет, что это, однако, не единственное судебное дело в данном уголовном производстве.

"Есть еще одно - № 520/13374/18 в Киевском районном суде, судья Тонконоженко М.М. За период с 26 сентября по 2 ноября вынесено 48 постановлений и определений, ни одно не засекречено и поэтому любое заинтересованное лицо, включая так и не найденных организаторов и заказчиков покушения, могут наблюдать все следственные действия, на совершение которых нужна санкция суда, тоже в реальном времени", - пишет он.

Просмотрев эти решения, в частности, три определения за 22 октября, пользователь внезапно может найти свой номер телефона в перечне абонентских номеров, которые, якобы, использовались во время подготовки и совершения уголовного производства.

"Всего в этом перечне оказалось 702 номера телефона: 389 номеров оператора "Киевстар", 167 номеров оператора "Лайфселл", 146 номеров "Vodafon". Преступники использовали 702 номера телефона для подготовки и совершения преступления?", - добавляет Козьма.

Следственный судья Тонконоженко по всем этим 702 номерам обязал 3-х телефонных операторов выдать следователям информацию о типе телефона и интернет-трафике, начиная с 1 января 2018 года.

"Прокурор, являющийся процессуальным руководителем в данном уголовном производстве, даже не озаботился засекретить все эти данные, и поэтому Ваш номер телефона сейчас проходит в связи с этим уголовным производством не только в Едином реестре судебных решений, но и в базах данных, черпающих оттуда информацию, наподобие "Лиги", YouControl и т.д", - добавил активист.

В начале августа машину лидеров одесской организации "Народного руха Украины" Михаила Кузаконя и Григория Козьмы протаранил грузовик ГАЗ.

Напомним, вечером 22 сентября в Одессе во дворе дома стреляли в Олега Михайлика - общественного активиста, лидера одесской ячейки партии "Сила Людей".

В партии считают, что к нападению может быть причастен мэр Одессы Геннадий Труханов.

23 сентября состояние Михайлика стабилизировалось и ему предоставили ​​охрану.