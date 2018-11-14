РФ відмовилась проводити позачергове засідання ТКГ у зв'язку "виборами" на Донбасі

334 перегляди
Середа, 14 листопада 2018, 06:56

Росія відмовилась проводити позачергове засідання ТКГ у зв'язку з так званими "виборами" на Донбасі.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради України, представник України в ТКГ Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Попри готовність представників ОБСЄ негайно скликати позачергове засідання ТКГ у зв‘язку з фейковими виборами на Донбасі, Росія категорично відмовилася від цієї ініціативи України, заявивши, що "не бачить у ній потреби".

ОБСЄ отримала від російських представників відповідного листа, повідомила Геращенко. 

Як повідомлялось, українська сторона в Тристоронній контактній групі запропонувала провести позачергове засідання через так звані "вибори" в ОРДЛО.

Як відомо, 11 листопада на окупованих територіях Донецької та Луганської областей пройшли так звані "вибори". Перешкодою для проросійських бойовиків не стали ні протести Києва, ні осуд західних країн.

Більше читайте тут: Бутафорія по-російськи. Навіщо Кремлю "вибори" на Донбасі, і чим вони закінчилися

Теми: Донбас Геращенко Ірина Росія ОБСЄ
powered by lun.ua
По темі
Україна просить позачергово зібрати групу в Мінську 13 листопада 2018, 14:13
Майже 900 в'язнів просяться з ОРДЛО на підконтрольну територію - Денісова 13 листопада 2018, 13:26
Росіянин з "Оплоту" отримав 10 років в'язниці 13 листопада 2018, 12:55
Усі новини
Головні новини
Ієрархи УПЦ МП, що зустрілися з Порошенком, розповіли про тиск на них
На технічній території військового арсеналу в Ічні виявили безпілотник
Активісти заявили про нову спробу в Раді обмежити свободу слова
Порошенко провів зустріч з частиною ієрархів УПЦ МП
Усі новини
здоров'я

Чи працюють "ліки" від похмілля?

думка

4 поради медикам та батькам від лікарняного клоуна