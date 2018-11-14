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РФ відмовилась проводити позачергове засідання ТКГ у зв'язку "виборами" на Донбасі

Середа, 14 листопада 2018, 05:56

Росія відмовилась проводити позачергове засідання ТКГ у зв'язку з так званими "виборами" на Донбасі.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради України, представник України в ТКГ Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Попри готовність представників ОБСЄ негайно скликати позачергове засідання ТКГ у зв‘язку з фейковими виборами на Донбасі, Росія категорично відмовилася від цієї ініціативи України, заявивши, що "не бачить у ній потреби".

ОБСЄ отримала від російських представників відповідного листа, повідомила Геращенко. 

Як повідомлялось, українська сторона в Тристоронній контактній групі запропонувала провести позачергове засідання через так звані "вибори" в ОРДЛО.

Як відомо, 11 листопада на окупованих територіях Донецької та Луганської областей пройшли так звані "вибори". Перешкодою для проросійських бойовиків не стали ні протести Києва, ні осуд західних країн.

Більше читайте тут: Бутафорія по-російськи. Навіщо Кремлю "вибори" на Донбасі, і чим вони закінчилися

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасГеращенко ІринаРосіяОБСЄ
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