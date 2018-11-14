РФ отказалась проводить внеочередное заседание ТКГ в связи "выборами" на Донбассе

Россия отказалась проводить внеочередное заседание ТКГ в связи с так называемыми "выборами" на Донбассе.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Несмотря на готовность представителей ОБСЕ немедленно созвать внеочередное заседание ТКГ в связи с фейковых выборами в Донбассе, Россия категорически отказалась от этой инициативы Украины, заявив, что "не видит в ней необходимости".

ОБСЕ получила от российских представителей соответствующее письмо, сообщила Геращенко.

Как сообщалось, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе предложила провести внеочередное заседание из-за так называемых "выборов" в ОРДЛО.

Как известно, 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей прошли так называемые "выборы". Препятствием для пророссийских боевиков не стали ни протесты Киева, ни осуждение западных стран.

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