Через сніг громадський транспорт у Києві відхилився від графіку

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Середа, 14 листопада 2018, 11:45

Наземний громадський транспорт у Києві курсує з відхиленням від розкладу руху через снігопад.

Про це повідомляє 14 листопада комунальне підприємство "Київпастранс" у Facebook.

"З 10 год. 00 хв. у зв'язку із погіршенням погодних умов та скупченням транспорту введено оперативне положення для тролейбусів, автобусів та трамваїв. Транспорт курсує з відхиленням від розкладу руху", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Києві вранці 14 листопада пішов обіцяний синоптиками сніг.

Столична влада заявила, що снігоприбиральна техніка підприємств КК "Київавтодор" розміщена на вихідних позиціях в усіх районах Києва.

За прогнозами синоптиків, у найближчі дні в Україні буде хмарно з проясненням, легкий морозець, на заході і південному сході дощ та мокрий сніг.

Українська правда
Теми: транспорт Київ погода
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