Из-за снега общественный транспорт в Киеве отклонился от графика

Наземный общественный транспорт в Киеве курсирует с отклонением от расписания движения из-за снегопада.

Об этом сообщает 14 ноября коммунальное предприятие "Киевпастранс" в Facebook.

"С 10 ч. 00 мин. в связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для троллейбусов, автобусов и трамваев. Транспорт курсирует с отклонением от расписания движения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве утром 14 ноября пошел обещанный синоптиками снег.

Столичные власти заявили, что снегоуборочная техника предприятий КК "Киевавтодор" размещена на исходных позициях во всех районах Киева.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Украине будет облачно с прояснениями, легкий морозец, на западе и юго-востоке дождь и мокрый снег.