Гройсман про проблеми з теплом: Наведу лад, але розв'яжіть мені руки

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що через неефективних представників місцевої влади, які не зуміли вчасно розпочати опалювальний сезон, він був змушений особисто цілодобово вирішувати це питання.

Про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів у середу, 14 листопада.

За його словами, абсурд, який іноді лунає з вуст окремих представників місцевої влади, не піддається жодній критиці.

"Я вчора до пізньої ночі займався тим, щоб відновити тепло у Херсоні. Відновили сьогодні… В уряду сьогодні недостатньо контролю і нагляду за цими питаннями. Ми внесемо пропозиції щодо змін до закон про Кабінет міністрів України. Все, треба наводити порядок, але розв'яжіть мені руки і тоді я його наведу", - заявив Гройсман.

"Починають перепихувати один-одному. Нафтогаз одне каже, мерія інше каже, той підготувався, той не підготувався, той сплатив борги, той не заплатив. А заручники хто? Люди", - поскаржився очільник уряду.

"Я вимушений був, як прем'єр-міністр, і профільний віце-прем'єр-міністр, займатися 24 години на добу, щоб розблокувати, я скажу, вольовими рішеннями, питання по Кривому Рогу, і Павлограду, по Херсону… Тому що неспроможні виконати елементарну свою функцію", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що багато разів наголошував на тому, що вчасно прибрати вулиці від снігу чи підготуватися до опалювального сезону ще з квітня, щоб "у людей не було стресу і випробувань".

Прем'єр наголосив, що місцевій владі для цього дали необхідні повноваження, і достатню кількість грошей, ухвалили закон про реструктуризацію боргів.

"5 жовтня вирішили розпочати опалювальний сезон, але дотягнули до останнього. Я вимагаю поставити цьому край!", - заявив Гройсман.

Він наголосив, що йому набридла безвідповідальність і, якщо якісь мери не вміють виконувати свої обов'язки, то буде звертатися до парламенту і вимагати відсторонення їх від своїх посад.

Гройсман додав, що у містах, де були проблеми з початком опалювального сезону, вдалося вирішити проблему тільки завдяки його особистому втручанню, але ще залишились проблеми з містом Сміла.

Як повідомив віце-прем'єр-міністр-міністр з питань ЖКГ Геннадій Зубко, по Кривому Рогу є інвестиційна програма від міжнародних партнерів, яка дає можливість на 31 мільйон євро модернізувати як комунальну систему, так і теплоцентраль, але для цього необхідно виконати постанову Фонду держмайна, яка дає можливість приватизації цього підприємства.

За його словами, місцева влада має включатися у процес.

Зокрема, щодо міста Сміли, від додав, що на його думку, нераціонально використовуються бюджетні кошти, оскільки на доплати та премії посадовців там було витрачено 10 мільйонів гривень за півроку, в той час як на фінансування бюджетної сфери - всього 5 мільйонів.

Зубко наголосив на необхідності переобрання у місті місцевої влади.

"Завтра мій заступник, разом із заступником керівника нафтогазу їдуть до Сміли на сесію міськради для того, щоб вирішити всі питання і ввійти в законодавче поле", - сказав міністр.

До розмови втрутилися нардепи Віктор Кривенко та Сергій Рудик, які повідомили, що зареєстрували постанову про переобрання мера Сміли та депутатів, які два роки нічого не роблять на своїх посадах.

При цьому Рудик зазначив, що проблема не тільки у бездіяльності місцевої влади, але і у двозначності трактування законодавства.

Він попросив натиснути на Нафтогаз для реструктуризації боргу Сміли.

"Якось питання у інших містах вирішили, а у Сміли не вдається. Всі стрілки переводять на місцеву владу. Ну не працює вона і що? 58 тисяч населення буде чекати наступної наради місцевих депутатів?", - запитав нардеп.

"То що, мені їх за вуха на сесію приводити?... Послухай мене уважно! Я внесу закон про адекватні повноваження прем'єр-міністра. Дайте мені владу і я наведу порядок за 24 години. Але ж ви там всі граєтеся в демократію!", - заявив Гройсман у відповідь.

"Я наголошую на тому, що цей безлад мене вже просто дістав. Я іноді займаюся тим, чим ніколи не повинен був займатися прем'єр міністр - зад всім заношу. По будь-якому питанню не тільки опір, а й багато інших речей", - поскаржився очільник уряду.

Він додав, що наведе порядок, навіть якщо доведеться змінювати закони.

Раніше повідомлялося, що з 14 до 17 листопада у херсонських школах через відсутність теплопостачання призупинено освітній процес.

Також проблеми з теплопостачанням були в інших містах України.

Зокрема у Кривому Розі люди почали палити шини, вимагаючи ввімкнути їм опалення.