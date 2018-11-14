Гройсман о проблемах с теплом: Наведу порядок, но развяжите мне руки

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что из-за неэффективных представителей местной власти, которые не сумели вовремя начать отопительный сезон, он был вынужден лично круглосуточно решать этот вопрос.

Об этом он сказал на заседании Кабинета министров в среду, 14 ноября.

По его словам, абсурд, который иногда звучит из уст отдельных представителей местной власти, не поддается никакой критике.

"Я вчера до поздней ночи занимался тем, чтобы восстановить тепло в Херсоне. Возобновили сегодня... У правительства сегодня недостаточно контроля и надзора по этим вопросам. Мы внесем предложения по изменениям в закон о Кабинете министров Украины. Все, надо наводить порядок, но развяжите мне руки и тогда я его наведу", - заявил Гройсман.

"Начинают перепихивать друг на друга. нафтогаз говорит одно, мэрия другое, тот не подготовился, тот не оплатил долги. А заложники кто? Люди", - пожаловался глава правительства.

"Я вынужден был, как премьер-министр, и профильный вице-премьер-министр, заниматься 24 часа в сутки, чтобы разблокировать, я скажу, волевыми решениями, вопросы по Кривому Рогу, и Павлограду, по Херсону... Потому что не могут выполнить элементарную свою функцию", - сказал Гройсман.

Он отметил, что много раз подчеркивал, что на необходимости вовремя убирать улицы от снега или подготовки к отопительному сезону еще с апреля, чтобы "у людей не было стресса и испытаний".

Премьер подчеркнул, что местной власти для этого дали необходимые полномочия, и достаточное количество денег, приняли закон о реструктуризации долгов.

"5 октября решили начать отопительный сезон, но дотянули до последнего. Я требую поставить этому конец!", - заявил Гройсман.

Он отметил, что ему надоела безответственность и, если какие-то мэры не умеют выполнять свои обязанности, то будет обращаться в парламент и требовать отстранения их от своих должностей.

Гройсман добавил, что в городах, где были проблемы с началом отопительного сезона, удалось решить проблему только благодаря его личному вмешательству, но еще остались проблемы с городом Смила.

Как сообщил вице-премьер-министр-министр по вопросам ЖКХ Геннадий Зубко, по Кривому Рогу есть возможность на 31 млн евро модернизировать как коммунальную систему, так и теплоцентраль, но для этого необходимо выполнить постановление Фонда госимущества, котое дает возможность приватизации этого предприятия.

По его словам, местные власти должны включаться в процесс.

В частности, по городу Смела, по его мнению, нерационально используются бюджетные средства, поскольку на доплаты и премии чиновников там было потрачено 10 млн гривен за полгода, в то время как на финансирование бюджетной сферы - всего 5 млн.

Зубко отметил необходимость переизбрания в городе власти.

"Завтра мой заместитель, вместе с заместителем руководителя Нафтогаза едут в Смилу на сессию горсовета для того, чтобы решить все вопросы и войти в законодательное поле", - сказал министр.

К разговору вмешались нардепы Виктор Кривенко и Сергей Рудик, которые сообщили, что зарегистрировали постановление о переизбрании мэра Смелы и депутатов, которые два года ничего не делают на своих должностях.

При этом Рудик отметил, что проблема не только в бездействии местных властей, но и в двусмысленности трактовки законодательства.

Он попросил нажать на Нафтогаз для реструктуризации долга Смилы.

"Как-то вопросы в других городах решили, а в Смиле не удается. Все стрелки переводят на местные власти. Ну не работает она и что? 58 тысяч населения будет ждать следующего совещания местных депутатов? ", - спросил нардеп.

"Так что, мне их за уши на сессию приводить? ... Послушай меня внимательно! Я внесу закон об адекватных полномочиях премьер-министра. Дайте мне власть и я наведу порядок за 24 часа. Но вы там все играете в демократию!", - заявил Гройсман в ответ.

"Я подчеркиваю, что этот беспорядок меня уже просто достал. Я иногда занимаюсь тем, чем никогда не должен был заниматься премьер-министр - зад всем заношу. По любому вопросу не только сопротивление, но и много других вещей", - посетовал глава правительства.

Он добавил, что наведет порядок, даже если придется менять законы.

Ранее сообщалось, что с 14 до 17 ноября в херсонских школах из-за отсутствия теплоснабжения приостановлена ​​образовательный процесс.

также проблемы с теплоснабжением были в других городах Украины.

В частности, в Кривом Роге люди начали курить шины, требуя включить им отопление.