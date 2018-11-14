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Варфоломій пояснив, чому Українській церкві дають автокефалію

Середа, 14 листопада 2018, 12:56
Варфоломій пояснив, чому Українській церкві дають автокефалію

Вселенський патріарх Варфоломій звернувся до українців у річницю Голодомору і розповів, чому прийняли рішення надати автокефалію Українській православній церкві.

Заяву Варфоломія опублікував сайт УПЦ у США.

За словами вселенського патріарха, Константинопольська церква щороку у молитві згадує жертв Голодомору.

"Молячись за упокій душ померлих та за загоєння цієї болючої рани у свідомості вашої благословенної нації, ми нагадуємо всім людям доброї волі, що Церква не толерує несправедливість чи будь-яку силу, направлену підривати суспільну згуртованість", - заявив Варфоломій.

Саме тому, за його словами, і було прийнято рішення надати автокефалію УПЦ.

"Неприпустимим є те, що Вселенський Престол… залишався б байдужим, коли православні люди, такі, як український народ, страждають та шукають вирішення церковних проблем, які мучать їх протягом століть. Ми втручаємося тому, що це є наш обов'язок", - заявив Варфоломій.

Він додав, що рішення Константинополя базується "виключно на засадах достовірно-церковних, всесвітніх… заради істини і традицій церкви…завжди для розбудови тіла Христового, а не для себе і не для демонстрування світової сили чи влади".

"Ця велика відповідальність Матері Церкви…безумовно не має меж. Тому так само, як і ми надали автокефалію всім помісним церквам, Священний Синод вирішив надати автокефалію багатостраждальній Православній церкві в Україні, щоб вона також приєдналася до повноти Православ'я в єдності та внутрішньому мирі", - наголосив Варфоломій.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Російська православна церква висловила обурення подібним рішенням.

15 жовтня синод РПЦ визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

Президент Петро Порошенко вказав російській церкві на двері, заявивши, що їй немає чого робити в Україні.

Найближчим часом має відбутися об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

В УПЦ МП заявляли, що їхня участь в об’єднавчому соборі неможлива.

Українська правда

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Теми: церкватомосголодомор
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