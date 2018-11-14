Варфоломей объяснил, почему Украинской церкви дают автокефалию

Вселенский патриарх Варфоломей обратился к украинцам в годовщину Голодомора и рассказал, почему приняли решение предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

Заявление Варфоломея опубликовал сайт УПЦ в США.

По словам вселенского патриарха, Константинопольская церковь ежегодно в молитве вспоминает жертв Голодомора.

"Молясь об упокоении душ умерших и за заживление этой болезненной раны в сознании вашей благословенной нации, мы напоминаем всем людям доброй воли, что Церковь не терпит несправедливости или любой силы, направленной на подрыв общественной сплоченности", - заявил Варфоломей.

Именно поэтому, по его словам, и было принято решение предоставить автокефалию УПЦ.

"Недопустимо, что Вселенский Престол ... оставался бы равнодушным, когда православные люди, такие, как украинский народ, страдают и ищут решения церковных проблем, которые мучают их в течение веков. Мы вмешиваемся потому, что это наш долг", - заявил Варфоломей.

Он добавил, что решение Константинополя базируется "исключительно на основаниях достоверно церковных, всемирных... ради истины и традиций церкви... всегда для развития тела Христова, а не для себя и не для демонстрации мировой силы или власти".

"Это большая ответственность Матери Церкви... безусловно не имеет границ. Поэтому так же, как мы предоставили автокефалию всем поместным церквям, Священный Синод решил предоставить автокефалию многострадальной Православной церкви в Украине, чтобы она присоединилась к полноте Православия в единстве и внутреннем мире", - отметил Варфоломей.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Российская православная церковь выразила возмущение подобным решениям.

15 октября синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Президент Петр Порошенко указал российской церкви на дверь, заявив, что ей нечего делать в Украине.

В ближайшее время должен состояться объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В УПЦ МП заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.