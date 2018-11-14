Справа про "вертодром Януковича": ГПУ оголосила підозру екс-чиновнику

Колишньому чиновнику архітектурно-будівельного контролю Києва повідомили про підозру у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі.

Про це повідомляє у середу прес-служба Генеральної прокуратури.

"12 листопада за результатами розслідування колишньому начальнику Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в місті Києві повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Встановлено, що в результаті протиправних дій колишнього чиновника, який діяв в інтересах осіб із найближчого оточення колишнього президента Віктора Януковича, територіальній громади міста Києва було заподіяно збитки на загальну суму понад 190 мільйонів гривень.

Зазначається, що екс-начальник не вжив заходів щоб зупинити самовільне будівництво, незаконну видачу дозвільних документів на виконання підготовчих та будівельних робіт ТОВ "Амадеус Ко", що призвело до часткового знищення пам’яток культури та пам’ятки археології національного значення.

На прохання уточнити, де перебуває вищевказаний екс-чиновник і чи переховується він від слідства, в прес-службі Генпрокуратури лише послались на статтю 222 Кримінального кодексу (Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування).

В ГПУ зазначаєть, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, вживаються заходи щодо встановлення інших причетних до злочину осіб.

26 жовтня вертолітний майданчик на Парковій алеї офіційно передали в управління КП "Центр організації дорожнього руху" в Києві.

КП "Центр організації дорожнього руху" належить Київській міській раді. Воно спеціалізується на обслуговуванні наземного транспорту, зокрема, займається світлофорами, дорожними знаками, шлагбаумами, "лежачими поліцейськими", автоматизованими системами дорожнього руху.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що вертолітний майданчик Януковича використовуватимуть у культурних проектах Києва, а також, можливо, для транспортування тяжкотравмованих військовослужбовців.

ГПУ з 2014 року розслідує справу про зловживання службовим становищем, розтрату бюджетних коштів, зловживання владою стосовно власника "Паркового" – ТОВ "Амадеус Ко".

Вертолітний майданчик перебуває під арештом.