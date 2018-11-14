Дело о "вертодроме Януковича": ГПУ объявила подозрение экс-чиновнику

Бывшему чиновнику архитектурно-строительного контроля Киева сообщили о подозрении в уголовном производстве по факту незаконного строительства вертолетной площадки на Парковой дороге.

Об этом сообщает в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"12 ноября по результатам расследования бывшему начальнику Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Установлено, что в результате противоправных действий бывшего чиновника, который действовал в интересах лиц из ближайшего окружения бывшего президента Виктора Януковича, территориальной общине города Киева был причинен ущерб на общую сумму более 190 миллионов гривен.

Отмечается, что экс-начальник не принял меры, чтобы остановить самовольное строительство, незаконную выдачу разрешительных документов на выполнение подготовительных и строительных работ ООО "Амадеус Ко", что привело к частичному уничтожению достопримечательностей национального значения.

На просьбу уточнить, где находится вышеуказанный экс-чиновник и скрывается ли он от следствия, в пресс-службе Генпрокуратуры лишь сослались на статью 222 Уголовного кодекса (Недопустимость разглашения сведений досудебного расследования).

В ГПУ отмечают, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается, принимаются меры по установлению других причастных к преступлению лиц.

26 октября вертолетную площадку на Парковой аллее официально передали в управление КП "Центр организации дорожного движения" в Киеве.

КП "Центр организации дорожного движения" принадлежит Киевскому городскому совету. Оно специализируется на обслуживании наземного транспорта, в частности, занимается светофорами, дорожными знаками, шлагбаумами, "лежачими полицейскими", автоматизированными системами дорожного движения.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что вертолетная площадка Януковича будет использоваться в культурных проектах Киева, а также, возможно, для транспортировки тяжелораненных военнослужащих.

ГПУ с 2014 года расследует дело о злоупотреблении служебным положением, растрате бюджетных средств, злоупотребления властью в отношении владельца "Паркового" - ООО "Амадеус Ко".

Вертолетная площадка находится под арестом.