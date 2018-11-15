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Турчинов: Україна готує нові "потужні" санкції через "вибори" на Донбасі

Четвер, 15 листопада 2018, 10:56

Рада нацбезпеки і оборони, Верховна Рада, Кабмін і СБУ готують новий пакет санкцій, зокрема проти причетних до організації та проведення псевдовиборів на окупованому Донбасі.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов на Київському бронетанковому заводі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наразі готується новий пакет санкцій. РНБО готує пропозиції, Кабінет Міністрів, Служба безпеки, Верховна Рада внесли свої пропозиції, і я переконаний, що це буде потужний пакет різнопланових санкцій, зокрема проти тих, хто був керівниками, натхненниками та організаторами проведення фейкових так званих виборів на окупованих територіях", - сказав він.

Турчинов не виключив, що в списку санкцій будуть представники окремих європейських країн – за те, що спостерігали за протизаконними виборами.

Він також додав, що санкції застосують і проти "широкого спектра українських підприємств, які співпрацюють з оборонним комплексом або посилюють безпеку й оборону Російської Федерації".

Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донецької та Луганської областей пройшли так звані "вибори". Перешкодою для проросійських бойовиків не стали ні протести Києва, ні осуд західних країн.

Більше читайте тут: Бутафорія по-російськи. Навіщо Кремлю "вибори" на Донбасі, і чим вони закінчилися

"Українська правда" у Threads

Теми: ТурчиновсанкціїДонбас
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