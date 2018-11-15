Турчинов: Україна готує нові "потужні" санкції через "вибори" на Донбасі

Рада нацбезпеки і оборони, Верховна Рада, Кабмін і СБУ готують новий пакет санкцій, зокрема проти причетних до організації та проведення псевдовиборів на окупованому Донбасі.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов на Київському бронетанковому заводі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наразі готується новий пакет санкцій. РНБО готує пропозиції, Кабінет Міністрів, Служба безпеки, Верховна Рада внесли свої пропозиції, і я переконаний, що це буде потужний пакет різнопланових санкцій, зокрема проти тих, хто був керівниками, натхненниками та організаторами проведення фейкових так званих виборів на окупованих територіях", - сказав він.



Турчинов не виключив, що в списку санкцій будуть представники окремих європейських країн – за те, що спостерігали за протизаконними виборами.



Він також додав, що санкції застосують і проти "широкого спектра українських підприємств, які співпрацюють з оборонним комплексом або посилюють безпеку й оборону Російської Федерації".

Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донецької та Луганської областей пройшли так звані "вибори". Перешкодою для проросійських бойовиків не стали ні протести Києва, ні осуд західних країн.

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