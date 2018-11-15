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Турчинов: Украина готовит новые "мощные" санкции из-за "выборов" на Донбассе

Четверг, 15 ноября 2018, 10:56

Совет нацбезопасности и обороны, Верховная Рада, Кабмин и СБУ готовят новый пакет санкций, в частности против причастных к организации и проведению псевдовыборов на оккупированном Донбассе.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов на Киевском бронетанковом заводе, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас готовится новый пакет санкций. СНБО готовит предложения, Кабинет министров, Служба безопасности, Верховная Рада внесли свои предложения, и я убежден, что это будет мощный пакет разноплановых санкций, в частности против тех, кто был руководителями, вдохновителями и организаторами проведения фейковых так называемых выборов на оккупированных территориях", - сказал он.

Турчинов не исключил, что в списке санкций будут представители отдельных европейских стран – за то, что наблюдали за противозаконными выборами.

Он также добавил, что санкции применят и против "широкого спектра украинских предприятий, которые сотрудничают с оборонным комплексом или усиливают безопасность и оборону Российской Федерации".

Как известно, 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей прошли так называемые "выборы". Препятствием для пророссийских боевиков не стали ни протесты Киева, ни осуждение западных стран.

Больше читайте здесь: Бутафория по-русски. Зачем Кремлю "выборы" в Донбассе, и чем они закончились

Темы: ТурчиновсанкцииДонбасс
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