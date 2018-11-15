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Ми втратили контроль за реальною кількістю переселенців – Тука

Четвер, 15 листопада 2018, 13:08

Українська влада вже не може порахувати реальну кількістю вимушених переселенців на підконтрольній території України.

Про це заявив заступник голови Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука під час міжнародної конференції "Виплата пенсій ВПО в Україні: як реалізувати конституційне право на пенсію" у Києві.

"Ми втратили контроль за реальною кількістю внутрішньо переміщених осіб. Це нам не дає спрогнозувати подальші дії уряду", – цитує його "Укрінформ".

"За оцінками керівництва Донецької військово-цивільної адміністрації, кількість зареєстрованих ВПО порівняно з реальною кількістю відрізняється приблизно на 30-40%. Але це, знову ж таки, необ'єктивні дані", – заявив Тука.

Чиновник зауважив, що за нинішніх умов отримання пенсії для переміщених осіб на непідконтрольних Києву територіях "процвітає" бізнес із допомоги отримання довідки ВПО та отримання пенсії без виїзду на підконтрольну територію.

"Я глибоко переконаний, що є можливість знайти механізми, яким чином забезпечити виплати пенсійних коштів тим, хто проживає наразі на окупованих територіях" ,– додав Тука.

Він уточнив, що йдеться про можливість без довідок і спеціальних статусів звертатись саме на підконтрольній уряду території до держустанов для отримання виплат.

"Українська правда" у Threads

Теми: переселенціДонбасТука
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