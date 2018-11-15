Мы потеряли контроль за реальным количеством переселенцев – Тука

891 просмотр
Четверг, 15 ноября 2018, 14:08

Украинские власти уже не могут подсчитать реальное количество вынужденных переселенцев на подконтрольной территории Украины.

Об этом заявил заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука во время международной конференции "Выплата пенсий ВПО в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию" в Киеве.

"Мы потеряли контроль за реальным количеством внутренне перемещенных лиц. Это нам не дает спрогнозировать дальнейшие действия правительства", – цитирует его "Укринформ".

"По оценкам руководства Донецкой военно-гражданской администрации, количество зарегистрированных ВПО по сравнению с реальным количеством отличается примерно на 30-40%. Но это, опять же, необъективные данные", – заявил Тука.

Чиновник отметил, что в нынешних условиях получения пенсии для перемещенных лиц на неподконтрольных Киеву территориях "процветает" бизнес оказания помощи при получении справки ВПО и получении пенсии без выезда на подконтрольную территорию.

"Я глубоко убежден, что есть возможность найти механизмы, каким образом обеспечить выплаты пенсионных средств тем, кто проживает в настоящее время на оккупированных территориях", – добавил Тука.

Он уточнил, что речь идет о возможности без справок и специальных статусов обращаться именно на подконтрольной правительству территории в госучреждения для получения выплат.

Темы: переселенцы Донбасс Тука
powered by lun.ua
По теме
В Совете Европы призвали Украину обеспечить избирательные права переселенцев 6 ноября 2018, 20:58
Внутренне перемещенные лица: интегрировать нельзя покинуть 3 ноября 2018, 09:00
Порошенко подписал закон по обеспечению социальным жильем переселенцев 10 октября 2018, 00:32
Все новости
Главные новости
Посол рассказал, кандидат интересен США на посту президента Украины
Арестовали нацгвардейца по подозрению в убийствах активистов на Майдане
Украинской армии передали 70 танков, БТРов и минометов
На Киевщине пьяный водитель сбил детей и пытался сбежать от полиции
Все новости
еда

Какой должна быть пища в течение жизни, чтобы на старости путешествовать

здоровье

Что опаснее: кальян или сигареты?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів