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Мы потеряли контроль за реальным количеством переселенцев – Тука

Четверг, 15 ноября 2018, 13:08

Украинские власти уже не могут подсчитать реальное количество вынужденных переселенцев на подконтрольной территории Украины.

Об этом заявил заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука во время международной конференции "Выплата пенсий ВПО в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию" в Киеве.

"Мы потеряли контроль за реальным количеством внутренне перемещенных лиц. Это нам не дает спрогнозировать дальнейшие действия правительства", – цитирует его "Укринформ".

"По оценкам руководства Донецкой военно-гражданской администрации, количество зарегистрированных ВПО по сравнению с реальным количеством отличается примерно на 30-40%. Но это, опять же, необъективные данные", – заявил Тука.

Чиновник отметил, что в нынешних условиях получения пенсии для перемещенных лиц на неподконтрольных Киеву территориях "процветает" бизнес оказания помощи при получении справки ВПО и получении пенсии без выезда на подконтрольную территорию.

"Я глубоко убежден, что есть возможность найти механизмы, каким образом обеспечить выплаты пенсионных средств тем, кто проживает в настоящее время на оккупированных территориях", – добавил Тука.

Он уточнил, что речь идет о возможности без справок и специальных статусов обращаться именно на подконтрольной правительству территории в госучреждения для получения выплат.

"Украинская правда" в Threads

Темы: переселенцыДонбассТука
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