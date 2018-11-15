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Архієрей УПЦ МП: Я прихильник автокефалії, але очікував її від РПЦ

Четвер, 15 листопада 2018, 15:24
Архієрей УПЦ МП: Я прихильник автокефалії, але очікував її від РПЦ

Митрополит Вінницький і Барський Симеон, єдиний із 83 учасників Собору Української православної церкви Московського патріархату, який не підписав постанову Собору про не підтримку томосу, заявив, що завжди був прихильником автокефалії.

Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу.

На питання, чи вплине постанова Собору на створення Єдиної помісної церкви в Україні, митрополит Симеон відповів:

"Я ніколи раніше не приховував, що є прихильником автокефалії, але, як і більшість наших архієреїв, очікував, що ми отримаємо її від Російської Православної Церкви. Цей шлях ми мали на увазі, коли говорили про отримання автокефалії канонічним шляхом".

"Але останні рішення, які приймаються у Московській Патріархії, та риторика, яка звучить від нашого керівництва з Москви, не дає підстав чекати такої автокефалії", - додав він.

Владика зазначив, що процеси, які відбуваються наразі всередині Української Православної Церкви і, зокрема, прийняття 13 листопада постанови Архієрейського Собору – це, на його думку, ще одна спроба загальмувати процес створення Помісної Православної Церкви в Україні.

"З нами чи без нас, – вона буде створена, і мені прикро, що ми добровільно виводимо себе з цього процесу, хоча могли б, як найбільша Православна Церква в Україні, яка налічує 12 тисяч парафій, очолити цей процес і навіть диктувати свої умови", - заявив митрополит Симеон.

Раніше митрополит Вінницький і Барський Симеон, єдиний із 83 учасників Собору Української православної церкви Московського патріархату, який не підписав постанову Собору про не підтримку томосу, розповів, що деякі архієреї "вмовляли" його підписати документ.

Як повідомлялося, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

Джерела "Української правди" повідомляють, що собор може бути проведено 21 або 22 листопада, однак точної домовленості ще немає.

Російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела в Константинопольському патріархаті пише, що об'єднавчий собор буде проведено 21 листопада.

Раніше представник Константинопольського патріархату заявив, що після скасування акту про передачу території України під адміністрацію Російської церкви в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

Представник Константинополя також заявив, що всі ієрархи українських церков мають рівні права на участь у соборі щодо автокефалії.

В УПЦ МП заявили, що їхня участь в об’єднавчому соборі неможлива.

Теми: церкватомосРосія
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