Архиерей УПЦ МП: Я сторонник автокефалии, но ожидал ее от РПЦ

Митрополит Винницкий и Барский Симеон, единственный из 83 участников Собора Украинской православной церкви Московского патриархата, который не подписал постановление Собора о не поддержке томоса, заявил, что всегда был сторонником автокефалии.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

На вопрос, повлияет ли постановление Собора на создание Единой поместной церкви в Украине, митрополит Симеон ответил:

"Я никогда раньше не скрывал, что являюсь сторонником автокефалии, но, как и большинство наших архиереев, ожидал, что мы получим ее от Русской Православной Церкви. Этот путь мы имели в виду, когда говорили о получении автокефалии каноническим путем".

"Но последние решения, принимаемые в Московской Патриархии, и риторика, звучащая от нашего руководства из Москвы, не дает оснований ожидать такой автокефалии", - добавил он.

Владыка отметил, что процессы, которые происходят сейчас внутри Украинской Православной Церкви и, в частности, принятие 13 ноября постановления Архиерейского Собора - это, по его мнению, еще одна попытка затормозить процесс создания Поместной Православной Церкви в Украине.

"С нами или без нас, - она ​​будет создана, и мне жаль, что мы добровольно выводим себя из этого процесса, хотя могли бы, как самая Православная Церковь в Украине, которая насчитывает 12 тысяч приходов, возглавить этот процесс и даже диктовать свои условия", - заявил митрополит Симеон.

Ранее митрополит Винницкий и Барский Симеон, единственный из 83 участников Собора Украинской православной церкви Московского патриархата, который не подписал постановление Собора о не поддержке томоса, рассказал, что некоторые архиереи "уговаривали" его подписать документ.

Как сообщалось, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Источники "Украинской правды" сообщают, что собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.

В то же время, российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в Константинопольском патриархате пишет, что собор будет проведен 21 ноября.

Ранее представитель Константинопольского патриархата заявил, что после отмены акта о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви в Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата.

Представитель Константинополя также заявил, что все иерархи украинских церквей имеют равные права на участие в соборе относительно автокефалии.

В УПЦ МП заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.

По данным СМИ, митрополит Винницкий и Барский Симеон был единственным из 83 участников Собора УПЦ МП, который не подписал принятое постановление.