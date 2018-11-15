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Замерзаюча Сміла: для увімкнення опалення місту позичать 25 мільйонів

Четвер, 15 листопада 2018, 17:16

Смілі Черкаської області для входження в опалювальний сезон видадуть короткостроковий кредит в сумі 25 млн гривень.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко на засіданні держкомісії щодо запобігання надзвичайної ситуації в місті через відсутність опалення, пише "Інтерфакс-Україна".  

"Прем'єр-міністр ініціював пропозицію про надання короткотермінової позики для міста Сміла в розмірі 25 млн гривень з тим, щоб пройти початок опалювального сезону, для підготовки процедур, які допоможуть забезпечити функції постачання тепла", - сказав він.

В четвер група чиновників і держслужбовців вирушили в місто Сміла Черкаської області, щоб взяти участь у позачерговій сесії Смілянської міської ради через проблеми з теплопостачанням.

Раніше мер Сміли Олексій Цибко заявив, що його не пустили на засідання Кабміну у середу.

З 12 листопада у місті Сміла запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й  лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років.

Все майно передали комунальному підприємству.

Читайте по темі: Місто без керма. Як провінційна Сміла напередодні зими залишилася без тепла

Теми: опаленняЧеркаська областьнадзвичайна подія
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