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Замерзающая Смела: для запуска отопления городу одолжат 25 мільйонів

Четверг, 15 ноября 2018, 17:16

Смеле Черкасской области для вхождения в отопительный сезон будет предоставлен краткосрочный кредит в сумме 25 млн гривен.

Об этом сообщил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на заседании госкомиссии относительно предотвращения чрезвычайной ситуации в городе из-за отсутствия отопления, пишет "Интерфакс-Украина".  

"Премьер-министр инициировал предложение о предоставлении краткосрочной ссуды для города Смела в размере 25 млн гривен с тем, чтобы пройти начало отопительного сезона, для подготовки процедур, которые помогут обеспечить функции поставки тепла", – сказал он.

В четверг группа чиновников и госслужащих отправились в город Смела Черкасской области, чтобы принять участие во внеочередной сессии Смелянского городского совета из-за проблем с теплоснабжением.

Ранее мэр Смелы Алексей Цибко заявил, что его не пустили на заседание Кабмина в среду.

С 12 ноября в городе Смела Черкасской области ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы.

Поставку тепла в Смеле задерживают два года подряд. Проблемы возникли после расторжения договора 2 года назад с частной компанией "Смилаенергоинвест", которая поставляла тепло горожанам 8 лет.

Все имущество передали коммунальному предприятию.

Читайте по теме: Город без руля. Как провинциальная Смела накануне зимы осталась без тепла

Темы: отоплениеЧеркасская областьчрезвычайное происшествие
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