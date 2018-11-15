Новини дня: напад на Андріївську церкву, заява Рабіновича, затримання екс-снайпера ВВ

Невідомі напали на Андріївську церкву із "коктейлями Молотова", Рабінович відмовився йти у президенти, а Правоохоронці затримали екс-снайпера Внутрішніх військ, підозрюваного у вбивстві активістів Майдану, — новини, які обговорювали 15 листопада.

Про напад на Андріївську церкву

Близько 9 ранку двоє людей кинули пляшки з займистою рідиною у двері Андріївської церкви, а потім застосували газові балончики до охоронців

Про Рабіновича і вибори

Об'єднання "Опозиційна платформа – За життя" вирішило висувати Вадима Рабіновича як єдиного кандидата в президенти, але він відмовився.

"Я довго думав в цю ніч — і мені здається, що я, людина, що сповідує іудаїзм, не можу і не маю морального права бути суддею в питаннях православ'я, що є безумовним обов'язком майбутнього президента", — сказав Рабінович.

Про арешт снайпера за підозрою у вбивствах майданівців

Правоохоронці затримали колишнього снайпера Внутрішніх військ, підозрюваного у вбивстві активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року на Інститутській.

Про інші важливі новини

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