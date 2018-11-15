Рабінович: Я знімаю свою кандидатуру, не буду балотуватися

Об'єднання "Опозиційна платформа – За життя" вирішило висувати Вадима Рабіновича як єдиного кандидата в президенти, але він відмовився.

Про це сам Рабінович повідомив 15 листопада на брифінгу, який транслював канал "112 Україна".

"Вчора погоджувальна рада нашого блоку висунула мою кандидатуру як єдиного кандидата на президентські вибори", – заявив він.

За словами політика, президент має вирішити "проблему війни і миру" – і він зміг би зробити це так само, як і вивести країну з економічної кризи.

"Але є ще одна річ. Сьогодні розкол у серцях людей пройшов і по православ'ю – і президент обов'язково повинен бути арбітром і в цих питаннях", – сказав Рабінович.

"Я довго думав в цю ніч - і мені здається, що я, людина, що сповідує іудаїзм, не можу і не маю морального права бути суддею в питаннях православ'я, що є безумовним обов'язком майбутнього президента", – додав він.

"Тому я знімаю свою кандидатуру. Я не буду балотуватися на пост президента. І звернуся сьогодні до нашої ради, щоб негайно була висунута кандидатура", – заявив Рабінович.

Він сподівається, що його по-людськи зрозуміють.

"Я обов'язково очолю нашу партію в поході на виборах парламентських. Я обов'язково очолю список – і ми переможемо, 200%. Тому що лише у нас є розум якийсь і можливість вивести країну з кризи", – заявив Рабінович.

"Я вважаю, що я своїм рішенням сьогодні прибираю прокляття "канівської четвірки" з нашої країни. Тому що у нас кожен мріяв лише про те, щоб бути гетьманом", – додав він.

За словами Рабіновича, партія впевнена в його перемозі, але для нього інтереси України важливіші за власні амбіції.

Рабінович хоче стати прикладом для тих, хто "працює в політичному полі південного сходу країни": "Хлопці, нам не пробачать, якщо ми не об'єднаємося і не переможемо".

Під кінець промови Рабінович почав переходити на українську мову й зізнався: "У мене сьогодні народився онук. Я думаю, що це знак неба, що воно підтримало моє рішення".

"Ми чекаємо на нового кандидата в президенти", – резюмував нардеп.

4 листопада кум президента РФ, лідер руху "Український вибір" Віктор Медведчук став головою політради партії "За життя".

9 листопада співголова партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко та лідер партії "За життя" Вадим Рабінович повідомили, що підписали угоду про створення "Опозиційною платформи – За життя".

В "Опоблоку" потім заявили, що це рішення Бойка, а не всієї партії.

Бойко ж заявив, що підтримає кандидатуру Рабіновича як єдиного кандидата від "Опозиційної платформи – За життя".

Згідно з останнім опитуванням КМІСу, Центру Разумкова й групи "Рейтинг", серед тих, хто піде голосувати і визначився, за Рабіновича проголосували б 3,?% виборців, за Бойка – 8,?%.

При цьому рейтинг партії "За життя" в останні місяці впав (у часі це співпало з приєднанням Медведчука).

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