Неизвестные напали на Андреевскую церковь с "коктейлями Молотова", Рабинович отказался идти в президенты, а правоохранители задержали экс-снайпера Внутренних войск, подозреваемого в убийстве активистов Майдана, — новости, которые обсуждали 15 ноября.

О нападении на Андреевскую церковь

Около 9 утра двое неизвестных бросили бутылки с горючей жидкостью в дверь Андреевской церкви, а затем применили газовые баллончики к охранникам.

О Рабиновиче и выборах

Объединение "Оппозиционная платформа – За жизнь" решило выдвигать Вадима Рабиновича как единого кандидата в президенты, но он отказался.

"Я долго думал в эту ночь – и мне кажется, что я, человек, исповедующий иудаизм, не могу и не имею морального права быть судьей в вопросах православия, является безусловным долгом будущего президента", — сказал Рабинович.

Об аресте снайпера по подозрению в убийствах майдановцев

Правоохранители задержали бывшего снайпера Внутренних войск, подозреваемого в убийстве активистов Евромайдана 20 февраля 2014 на Институтской.

О других важных новости

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