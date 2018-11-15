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Новости дня: нападение на Андреевскую церковь, заявление Рабиновича, задержание экс-снайпера ВВ

Четверг, 15 ноября 2018, 20:03

Неизвестные напали на Андреевскую церковь с "коктейлями Молотова", Рабинович отказался идти в президенты, а правоохранители задержали экс-снайпера Внутренних войск, подозреваемого в убийстве активистов Майдана, — новости, которые обсуждали 15 ноября.

О нападении на Андреевскую церковь

Около 9 утра двое неизвестных бросили бутылки с горючей жидкостью в дверь Андреевской церкви, а затем применили газовые баллончики к охранникам.

О Рабиновиче и выборах

Объединение "Оппозиционная платформа – За жизнь" решило выдвигать Вадима Рабиновича как единого кандидата в президенты, но он отказался.

"Я долго думал в эту ночь – и мне кажется, что я, человек, исповедующий иудаизм, не могу и не имею морального права быть судьей в вопросах православия, является безусловным долгом будущего президента", — сказал Рабинович.

Об аресте снайпера по подозрению в убийствах майдановцев

Правоохранители задержали бывшего снайпера Внутренних войск, подозреваемого в убийстве активистов Евромайдана 20 февраля 2014 на Институтской.

О других важных новости

Власти Киева присвоили скверу возле посольства РФ имя российского оппозиционера Немцова. Также депутаты присвоили имя Кузьмы Скрябина скверу на Подоле.

Украинские военные получили 70 единиц современного вооружения и техники — в частности, модернизированные танки, новые БТР, минометы и бронированные автомобили.

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что для США очень важно, чтобы следующий президент Украины продолжал выбранный курс реформ и сближения с Евросоюзом.

Злоумышленники, которые в течение года стреляли из гранатометов по коммерческой недвижимости и поджигали автомобили бизнесменов, задержала СБУ. Участник этой группировки обстрелял здание "Киевгорстроя" в апреле.

Президент Петр Порошенко поручил включить отопление в Смеле Черкасской области в течении нескольких часов "под его ответственность".

Украинская правда
Темы: церковьвиборыРабиновичарестСША
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