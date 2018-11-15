У Смілі почалося підключення котелень до газу

У місті Сміла Черкаської області вже подали газ на перші вісім котелень з двадцяти.

Про це віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко написав у Facebook.

"Три години з моменту проведення Комісії ТЕБ НС за участю Президента України Петра Порошенка. Подано газ на перші 8 котелень з 20. Наразі в них ведеться розжиг і вихід на робочий температурний режим, потрібен час. До них підключено 5 дитячих садочків, 7 шкіл, 3 лікарні, а також 45 будинків із 152", - повідомив Зубко.

Він наголосив, що подача газу здійснюється в першу чергу до котелень міста, до яких підключена соціальна сфера.

В четвер група чиновників і держслужбовців вирушили в місто Сміла Черкаської області, щоб взяти участь у позачерговій сесії Смілянської міської ради через проблеми з теплопостачанням.

Раніше мер Сміли Олексій Цибко заявив, що його не пустили на засідання Кабміну у середу.

З 12 листопада у місті Сміла запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років.

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