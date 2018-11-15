Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Смілі почалося підключення котелень до газу

Четвер, 15 листопада 2018, 20:20

У місті Сміла Черкаської області вже подали газ на перші вісім котелень з двадцяти.

Про це віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко написав у Facebook.

"Три години з моменту проведення Комісії ТЕБ НС за участю Президента України Петра Порошенка. Подано газ на перші 8 котелень з 20. Наразі в них ведеться розжиг і вихід на робочий температурний режим, потрібен час. До них підключено 5 дитячих садочків, 7 шкіл, 3 лікарні, а також 45 будинків із 152", - повідомив Зубко.

Він наголосив, що подача газу здійснюється в першу чергу до котелень міста, до яких підключена соціальна сфера.

В четвер група чиновників і держслужбовців вирушили в місто Сміла Черкаської області, щоб взяти участь у позачерговій сесії Смілянської міської ради через проблеми з теплопостачанням.

Раніше мер Сміли Олексій Цибко заявив, що його не пустили на засідання Кабміну у середу.

З 12 листопада у місті Сміла запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й  лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років.

Читайте по темі: Місто без керма. Як провінційна Сміла напередодні зими залишилася без тепла

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: газЧеркаська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
газ
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Регулятор відкрив доступ до нового маршруту для імпорту газу в Україну
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: