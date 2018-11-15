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В Смеле началось подключение котельных к газу

Четверг, 15 ноября 2018, 20:20

В городе Смела Черкасской области уже подали газ на первые восемь котельных из двадцати.

Об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко написал в Facebook.

"Три часа с момента проведения Комиссии ТЭБ НС при участии президента Украины Петра Порошенко. Подано газ на первые 8 котельных из 20. Сейчас в них ведется розжиг и выход на рабочий температурный режим, нужно время. К ним подключены 5 детских садов, 7 школ, 3 больницы, а также 45 домов из 152", - сообщил Зубко.

Он отметил, что подача газа осуществляется в первую очередь в те котельные города, к которым подключена социальная сфера.

В четверг группа чиновников и госслужащих отправились в город Смела Черкасской области, чтобы принять участие во внеочередной сессии Смелянского городского совета из-за проблем с теплоснабжением.

Ранее мэр Смелы Алексей Цибко заявил, что его не пустили на заседание Кабмина в среду.

С 12 ноября в городе Смела Черкасской области ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы.

Поставку тепла в Смеле задерживают два года подряд. Проблемы возникли после расторжения договора 2 года назад с частной компанией "Смилаенергоинвест", которая поставляла тепло горожанам 8 лет.

Читайте по теме: Город без руля. Как провинциальная Смела накануне зимы осталась без тепла

Украинская правда
Темы: газЧеркасская область
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